Ripuliva le auto. Ladro seriale finisce in cella

Dopo due furti su auto commessi a pochi giorni di distanza uno dall’altro, Fattah El Hady, marocchino di 26 anni senza fissa dimora, è stato mandato in carcere. Lo ha deciso ieri mattina il giudice Valeria Costi, al termine del processo per direttissimo. In Tribunale era finito con l’accusa di furto aggravato, arrestato sabato sera verso le 21.45 dalla Squadra Volante, chiamata da alcuni residenti.

La pattuglia è intervenuta in viale Innocenzo, dove l’uomo era stato visto aggirarsi tra le auto in sosta impegnando un bastone. Quando è arrivata la polizia, era già riuscito a intrufolarsi in uno dei veicoli, per commettere un furto, dopo aver spaccato un finestrino posteriore. Il ventiseienne, alla vista della polizia, è scappato, abbandonando a terra una mazza da baseball. Gli agenti lo hanno bloccato trattenendolo a fatica, mentre si divincolava e li minacciava, e durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di una power bank e un paio di cuffie audio bluetooth, rubate, che successivamente sono stati e restituiti ai proprietari.

Il mese scorso era già stato arrestato dalla polizia di Como per rientro illegale nel territorio e per furti aggravati nella zona dello Stadio Sinigaglia. Ora è stato nuovamente arrestato per furto aggravato, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, e denunciato a piede libero per oltraggio a pubblico ufficiale e porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Il suo processo proseguirà tra un mese, nel frattempo è stato portato al Bassone in custodia cautelare.

Pa.Pi.