A Como un caso di contagio da Chikungunya, scatta la disinfestazione contro la zanzara tigre

Como, 29 agosto 2025 – Dopo San Donato Milanese, un contagio da Chikungunya, il virus trasmesso dalla zanzara tigre, è stato registrato a Como. Per questo il Comune di Como ha annunciato oggi l'avvio di un nuovo intervento di disinfestazione in alcune zone della città. L'intervento di bonifica è stato programmato dalla una di notte alle cinque del mattino, a partire da sabato 30 agosto e fino a lunedì 1 settembre, compresa domenica 31 agosto, sempre nel medesimo orario.

Le strade coinvolte

Le vie interessate sono: via F. Petrarca; via L. Dottesio; via D. Alighieri; via L. Guanella; via T. Grossi; via C. Linati; viale C. Battisti; via G. Porro; via E. Rota; via S. da Locarno; via G. Perlasca; viale Lecco; via N. Sauro; via L. Dottesio; via Fiume; via G. Sirtori; via F. Petrarca; via G. Giulini; via Carloni. L'amministrazione comunale si raccomanda di non stazionare in strada durante gli orari del trattamen to e di chiudere porte e finestre in prossimità delle aree verdi.

Un esemplare di zanzara tigre responsabile della Chikungunya

Cosa sarà utilizzato

Il prodotto che verrà utilizzato è il Cyper Barrier 5, che ha come principio attivo Cipermetrina, Tetrametrina, Geraniolo e PBO. Per eventuali emergenze sanitarie causate da esposizione accidentale contattare il Centro antiveleni dell'ospedale Niguarda di Milano al telefono 0266101029. Per maggiori informazioni è possibile contattare l'ufficio Ambiente del comune di Como al numero 031.2521.