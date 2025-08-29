Violenze

di genere

Michele Mezzanzanica
Violenze di genere
Como
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Corteo LeoncavalloLa famiglia ArmaniGiallo Silvana DamatoNeve GaviaCarlo AcutisSuperEnalotto
Acquista il giornale
CronacaA Como un caso di contagio da Chikungunya, scatta la disinfestazione contro la zanzara tigre
29 ago 2025
REDAZIONE COMO
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Como
  3. Cronaca
  4. A Como un caso di contagio da Chikungunya, scatta la disinfestazione contro la zanzara tigre

A Como un caso di contagio da Chikungunya, scatta la disinfestazione contro la zanzara tigre

L’intervento nelle ore notturne scatterà sabato 30 agosto e proseguirà fino a lunedì 1 settembre. Ecco le vie interessate e le raccomandazioni da seguire

La disinfestazione proseguirà fino a lunedì 1 settembre

La disinfestazione proseguirà fino a lunedì 1 settembre

Per approfondire:

Como, 29 agosto 2025 – Dopo San Donato Milanese, un contagio da Chikungunya, il virus trasmesso dalla zanzara tigre, è stato registrato a Como. Per questo il Comune di Como ha annunciato oggi l'avvio di un nuovo intervento di disinfestazione in alcune zone della città. L'intervento di bonifica è stato programmato dalla una di notte alle cinque del mattino, a partire da sabato 30 agosto e fino a lunedì 1 settembre, compresa domenica 31 agosto, sempre nel medesimo orario.  

Approfondisci:

Perché in Lombardia ci sono milioni di libellule di 6-7 centimetri? Cosa c’è dietro l’invasione (anti-zanzare)

Perché in Lombardia ci sono milioni di libellule di 6-7 centimetri? Cosa c’è dietro l’invasione (anti-zanzare)

Le strade coinvolte 

Le vie interessate sono: via F. Petrarca; via L. Dottesio; via D. Alighieri; via L. Guanella; via T. Grossi; via C. Linati; viale C. Battisti; via G. Porro; via E. Rota; via S. da Locarno; via G. Perlasca; viale Lecco; via N. Sauro; via L. Dottesio; via Fiume; via G. Sirtori; via F. Petrarca; via G. Giulini; via Carloni. L'amministrazione comunale si raccomanda di non stazionare in strada durante gli orari del trattamento e di chiudere porte e finestre in prossimità delle aree verdi.  

Un esemplare di zanzara tigre responsabile della Chikungunya
Un esemplare di zanzara tigre responsabile della Chikungunya

Cosa sarà utilizzato 

Il prodotto che verrà utilizzato è il Cyper Barrier 5, che ha come principio attivo Cipermetrina, Tetrametrina, Geraniolo e PBO. Per eventuali emergenze sanitarie causate da esposizione accidentale contattare il Centro antiveleni dell'ospedale Niguarda di Milano al telefono 0266101029. Per maggiori informazioni è possibile contattare l'ufficio Ambiente del comune di Como al numero 031.2521.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata