Enrico Camanzi
Lecco
CronacaTromba d’aria flagella Verderio: alberi abbattuti e tetti scoperchiati. Frana ad Airuno, allagamenti a Calolziocorte
29 ago 2025
DANIELE DE SALVO
Cronaca
Tromba d’aria flagella Verderio: alberi abbattuti e tetti scoperchiati. Frana ad Airuno, allagamenti a Calolziocorte

Maltempo nel Lecchese, non risultano feriti ma i danni sono ingenti. Centralino dei vigili del fuoco tempestato da telefonate, al lavoro anche la Protezione civile

Tromba d’aria flagella Verderio: alberi abbattuti e tetti scoperchiati. Frana ad Airuno, allagamenti a Calolziocorte
Verderio (Lecco), 29 agosto 2025 – Una tromba d'aria ha flagellato Verderio. Un vero e proprio tornado nel pomeriggio di oggi – venerdì 29 agosto – si è formato nel cielo sopra Verderio. Il turbine d'aria ha abbattuto alberi, scoperchiato tetti, divelto recinzioni. Non sembra per fortuna aver provocato feriti, ma i danni sono ingenti.

Per fronteggiare l'emergenza sono stati mobilitati i vigili del fuoco, sia del comando provinciale di Lecco, sia dei distaccamenti di volontari di Merate e di Valmadrera, che sono stati tempestati di telefonate per chiedere aiuto. In campo pure i volontari della Protezione civile. Diverse strade risultano chiuse, perché bloccate da piante e rami crollati.

Aizurro, frazione di Airuno, è rimasta isolata a causa di una frana: una colata di fango, terra e vegetazione si è riversata sull'unica strada di collegamento, che è stata riaperta solo parzialmente, con una corsia e senso unico alternato. Alberi crollati pure a Missaglia e poi in Alto Lago, a Bellano. A Calolziocorte si è allagato un sottopasso ferroviario.

