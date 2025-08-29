Settembre inizia con il maltempo a Milano e in Lombardia. Poi, il colpo di coda dell’estate: le previsioni meteo

Milano, 29 agosto 2025 – “L’estate sta finendo...” cantavano i Righeira. Ma è davvero così, anche se agosto non è ancora finito? Visto il maltempo degli ultimi giorni, sembra che l’autunno si stia avvicinando a passi da gigante, ma dovremmo ricrederci. Dopo una serie di alti e bassi termici che vivremo nei prossimi giorni, dovuti soprattutto ai capricci del tempo, a cavallo della prossima settimana il caldo africano tornerà a farsi sentire, anche al Nord. Ma vediamo tutto più nel dettaglio.

Lombardia, fine agosto e primi di settembre: dal maltempo al colpo di coda dell'estate

La giornata di giovedì 29 agosto ha visto il clou dell’ondata di maltempo che era stata annunciata. Temporali, bombe d’acqua e trombe d’aria hanno flagellato gran parte delle province lombarde provocando diversi danni. Particolarmente colpiti il Lodiginano e il Pavese, ma anche il Varesotto, il Comasco, il Bresciano e l’Altomilanese. I cittadini hanno dovuto fare i conti con strade e sottopassi allagati, alberi caduti, frane e smottamenti, tetti scoperchiati, danni ad auto e aziende.

Stando ad Arpa Lombardia, oggi, venerdì 29 agosto, il tempo sarà ancora instabile con possibili annuvolamenti e precipitazioni su tutta la regione. Ma domani, sabato 30 agosto, il passaggio dell'asse della saccatura e l'incursione di aria più fredda e secca da nord ovest, riporteranno condizioni più stabili fino a domenica 31 agosto, con giornate soleggiate.

Come inizierà settembre? Con l'avvicinamento di una nuova saccatura di origine atlantica che porterà una nuova fase perturbata, con possibili precipitazioni diffuse (pioggia, temporali e rischio grandinate) sulla Lombardia fino a martedì 2 settembre, quando progressivamente si esauriranno nel corso della giornata.

Stando agli esperti de il Meteo.it, però, mercoledì 3 settembre arriverà il colpo di coda dell'estate: l’alta pressione tornerà a consolidarsi sul bacino del Mediterraneo, garantendo un po' a tutto il nostro Paese giornate soleggiate e stabili. Il quadro meteorologico riacquisterà dunque una veste tipicamente estiva: certo, non si avranno i 40°C diffusi come a luglio e inizio agosto, ma per l'inizio di settembre si registreranno valori di tutto rispetto. Stando agli ultimi aggiornamenti, entro il primo weekend del mese (6-7 Settembre) si potrebbero raggiungere picchi oltre i 30°C al Nord.