Sagre settembre 2025 in Lombardia: dove e quando: 10 eventi tra funghi, formaggio e zucca

Estate finita? Non del tutto, ma per chi ha già terminato le vacanze ci sono numerose proposte per godersi dei fine settimana tra gusto e divertimento. Qualche esempio? Il Festival dei vini della Francicorta o la Sagra dei Crotti in Valtellina. E ancora, appuntamenti dedicati alla zucca e ai funghi, prodotti tipici dell'autunno che è alle porte. Nella varie manifestazioni proposte in Lombardia non mancherà l'intrattenimento tra musica, giochi, laboratori, mostre-mercato e concorsi. Ecco alcuni eventi da cogliere al lavoro per godersi qualche ora tra spensieratezza, divertimento e buon cibo.