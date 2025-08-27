Incidente a Claino con Osteno, motociclista di 25 anni si schianta contro un muro: è grave

Como – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina poco dopo le 11 sulla strada Provinciale 14 a Claino con Osteno, in provincia di Como. Un motociclista di 25 anni è finito contro un muro per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine.

L'impatto è stato violento: il giovane ha riportato un trauma cranico e una lesione a una gamba. I soccorsi sono stati immediati, con l'arrivo sul posto del personale sanitario che ha prestato le prime cure al ferito prima di trasportarlo d'urgenza all'ospedale di Circolo di Varese.

Il 25enne è arrivato al pronto soccorso in codice rosso, la classificazione riservata ai casi più gravi che richiedono intervento medico immediato. Le sue condizioni sono attualmente monitorate dai medici dell'ospedale varesotto.

La dinamica dell'incidente resta da chiarire. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l'esatta sequenza degli eventi che hanno portato allo schianto del motociclo contro il muro. Non è ancora chiaro se siano stati coinvolti altri veicoli o se si sia trattato di un incidente autonomo.

La strada provinciale 14 ha subito rallentamenti al traffico per permettere i soccorsi e i rilievi delle forze dell'ordine sul luogo dell'incidente.