Ivan Albarelli
Sfida all'ultimo metrò
Cronaca
Diffonde foto intime dell'ex, denunciato
28 ago 2025
REDAZIONE COMO
  4. Diffonde foto intime dell’ex, denunciato

Diffonde foto intime dell'ex, denunciato

Quelle immagini scattate in momenti di intimità, tra due fidanzati poco più che ventenni, erano state cancellate quando la loro relazione era terminata. O almeno così credeva lei, una ragazza di 22 anni di Carugo (Como). Che si è invece dovuta ricredere: qualche tempo dopo la fine della relazione, ha scoperto che il suo ex – 23 anni, ora residente in Molise – le aveva pubblicate su una chat di Telegram a cui erano iscritti centinaia di utenti. La vittima si è subito rivolta ai carabinieri della Tenenza di Mariano Comense, presentando denuncia e chiedendo di risalire a chi aveva diffuso quelle foto. I militari hanno acquisito l’utenza che era stata utilizzata per postare quei contenuti, e sono risaliti a chi le aveva condivise, che era appunto l’ex fidanzato. Che è stato ora denunciato a piede libero per revenge porn, il reato di diffusione di contenuti sessualmente espliciti, senza il consenso delle persone coinvolte. Le foto erano state scattate durante la loro relazione, e i ragazzi se le erano scambiate con un messaggio whatsapp, con l’implicita certezza che sarebbero rimaste custodite in quella conversazione tra di loro. Quando i due si sono lasciati, la ragazza le aveva eliminate, convinta che anche lui avrebbe fatto lo stesso, ma così non è stato.

