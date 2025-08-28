Diffonde foto intime dell’ex, denunciato

Quelle immagini scattate in momenti di intimità, tra due fidanzati poco più che ventenni, erano state cancellate quando la loro relazione era terminata. O almeno così credeva lei, una ragazza di 22 anni di Carugo (Como). Che si è invece dovuta ricredere: qualche tempo dopo la fine della relazione, ha scoperto che il suo ex – 23 anni, ora residente in Molise – le aveva pubblicate su una chat di Telegram a cui erano iscritti centinaia di utenti. La vittima si è subito rivolta ai carabinieri della Tenenza di Mariano Comense, presentando denuncia e chiedendo di risalire a chi aveva diffuso quelle foto. I militari hanno acquisito l’utenza che era stata utilizzata per postare quei contenuti, e sono risaliti a chi le aveva condivise, che era appunto l’ex fidanzato. Che è stato ora denunciato a piede libero per revenge porn, il reato di diffusione di contenuti sessualmente espliciti, senza il consenso delle persone coinvolte. Le foto erano state scattate durante la loro relazione, e i ragazzi se le erano scambiate con un messaggio whatsapp, con l’implicita certezza che sarebbero rimaste custodite in quella conversazione tra di loro. Quando i due si sono lasciati, la ragazza le aveva eliminate, convinta che anche lui avrebbe fatto lo stesso, ma così non è stato.