Maltempo, frana si abbatte su Argegno: paralizzata la statale Regina

Argegno (Como), 28 agosto 2025 – La sponda occidentale del lago di Como è spaccata in due. A causa del maltempo un muro è crollato sulla Regina. Lo smottamento si è verificato ad Argegno. I detriti hanno invaso la sede stradale. La Statale 340, il principale collegamento viabilistico, è così interrotto. Allo stato attuale sono in corso le necessarie verifiche, da parte dei geologi. In posto stanno operando i vigili del fuoco, con i tecnici di Anas.

Black out a Brienno

Con loro anche il sindaco Francesco Dotti. Gli agenti della Polizia stradale hanno bloccato la strada e stanno deviando gli automobilisti sulla viabilità provinciale. Per ora non si conoscono i tempi di ripristino della circolazione. Se le condizioni lo consentiranno, una volta sgomberato il materiale franato, la Regina potrebbe essere riaperta entro sera a senso unico alternato, su una sola corsia di marcia, quella di valle, la più lontana dal muro di contenimento di un terrapieno che ha ceduto. Disagi pure a Brienno, ma per un black out elettrico che ha lasciato tutti al buio e senza corrente.