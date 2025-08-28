Il cerchio che non si chiude

Enrico Camanzi
Il cerchio che non si chiude
Como
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Addio a Giorgio ArmaniCorteo LeoncavalloChiusura PlasticStupro San ZenoneCarlo AcutisMeteo
Acquista il giornale
CronacaMaltempo, frana si abbatte su Argegno: paralizzata la statale Regina
28 ago 2025
DANIELE DE SALVO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Como
  3. Cronaca
  4. Maltempo, frana si abbatte su Argegno: paralizzata la statale Regina

Maltempo, frana si abbatte su Argegno: paralizzata la statale Regina

La sponda occidentale del lago di Como spaccata in due per lo smottamento causato dalla pioggia. Ecco cos’è successo

La frana che si è abbattuta sulla Regina ha completamente bloccato il traffico lungo l'artieria che collega la sponda occidentale del lago di Como

La frana che si è abbattuta sulla Regina ha completamente bloccato il traffico lungo l'artieria che collega la sponda occidentale del lago di Como

Per approfondire:

Argegno (Como), 28 agosto 2025 – La sponda occidentale del lago di Como è spaccata in due. A causa del maltempo un muro è crollato sulla Regina. Lo smottamento si è verificato ad Argegno. I detriti hanno invaso la sede stradale. La Statale 340, il principale collegamento viabilistico, è così interrotto. Allo stato attuale sono in corso le necessarie verifiche, da parte dei geologi. In posto stanno operando i vigili del fuoco, con i tecnici di Anas. 

Black out a Brienno 

Con loro anche il sindaco Francesco Dotti. Gli agenti della Polizia stradale hanno bloccato la strada e stanno deviando gli automobilisti sulla viabilità provinciale. Per ora non si conoscono i tempi di ripristino della circolazione. Se le condizioni lo consentiranno, una volta sgomberato il materiale franato, la Regina potrebbe essere riaperta entro sera a senso unico alternato, su una sola corsia di marcia, quella di valle, la più lontana dal muro di contenimento di un terrapieno che ha ceduto. Disagi pure a Brienno, ma per un black out elettrico che ha lasciato tutti al buio e senza corrente.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata