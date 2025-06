Cermenate, una montagna di pneumatici e taniche di oli esausti sequestrati in un capannone

Cermenate (Como), 13 giugno 2025 – Una vera e propria montagna di pneumatici, che erano stati progressivamente accatastati sul retro di un capannone a Cermenate, senza adeguata autorizzazione e in violazione della normative ambientali. È stato scoperto dai carabinieri che hanno denunciato il titolare dell’attività per violazioni inerente alla gestione di rifiuti, relativamente allo smaltimento di gomme e oli esausti.

Controlli a sorpresa

L’ispezione è avvenuta alla G.R. Pneus di Cermenate, in via Statale dei Giovi 15, ed è stata condotta dai carabinieri di Cermenate, con i colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro di Como, dai carabinieri forestali di Appiano Gentile e da agenti della Polizia locale di Cermenate. È stata così trovata la massa di pneumatici, pari a circa 200 metri cubi.

Le sanzioni

Inoltre, è stato accertato un non corretto smaltimento di oli esausti, per i quali il titolare non ha fornito la prevista documentazione. Il titolare dell'attività, un uomo di 64 anni di Senna Comasco, è stato denunciato a piede libero per le violazioni riscontrate belle gestione di gomme e oli. Gli accertamenti sull’attività e sull’area, sono in corso per individuare eventuali ulteriori violazioni e responsabilità.