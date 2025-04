Disastro ambientale a Rovellasca: guasto alla Gabel provoca lo sversamento di migliaia di litri d’olio nel torrente Lura

Rovellasca – Una dispersione di sostanze oleose, per qualche migliaio di litri, è avvenuta stamattina nello stabilimento dell’industria tessile Gabel di via XX Settembre a Rovellasca. L’allarme è scattato alle 10.40, quando i vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta dei carabinieri forestali, che erano già arrivati sul posto: si tratterebbe di uno sversamento di olio diatermico, causato da un possibile malfunzionamento all’interno della ditta. Buona parte del liquido inquinante si è riversato nel vicino torrente Lura.

Intervento e squadre di supporto

In posto hanno lavorato diverse squadre dei vigili del fuoco arrivate da Como, Appiano Gentile e Saronno, coordinati da funzionari di Como e Varese, con al seguito il furgone e l'attrezzatura necessaria al contenimento di inquinanti. C’erano inoltre tecnici di Arpa, carabinieri territoriali, guardie ecozoofile ed ecologiche, e una ditta privata, tutti impegnati per la salvaguardia della fauna selvatica Ittica e non collegata al fiume.

Azioni delle amministrazioni provinciali

Sono state inoltre informate e coinvolte le amministrazioni provinciali di Como e Varese per la posa di barriere assorbenti. Nel frattempo sono stati prelevati campioni da analizzare, e la produzione dell’azienda è stata interrotta, per verificare l’origine del guasto e intervenire per la riparazione.