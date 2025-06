Nella fattoria esotica di Bellagio testuggini e pappagalli tutelati e mai denunciati: scatta il sequestro dei carabinieri forestali

Bellagio (Como), 10 giugno 2025 – In mezzo a una vera fattoria di animali delle più svariate specie, c’erano anche due Testuggini di Hermann e un pappagallo di razza Parrocchetto dal groppone rosso. Tutti sprovvisti di marcaggio e senza l’obbligatoria documentazione che ne dimostrava l’acquisizione legale. I tre esemplari sono stati sequestrati dai carabinieri forestali di Asso e dal Nucleo Cites di Ponte Chiasso, che nei giorni scorsi hanno fatto un accertamento all’interno di una proprietà di Bellagio, assieme ad Ats Insubria. Sono stati collocati in un centro specialistico autorizzato, in attesa della confisca e della definitiva assegnazione.

Senza documenti

Gli animali, come tutti quelli trovati durante il controllo, non erano detenuti in condizioni non adeguate o maltrattati, ma solo carenti di una documentazione che è essenziale per dimostrare la provenienza lecita dei tre esemplari di specie sottoposte a tutela. Nella stessa proprietà, con uno spazio aperto molto vasto, sono stai trovati anche 26 cani, 8 gatti, 13 asini e numerosi animali da cortile: galline, oche, anatre, conigli, faraone, ma anche uccelli e pappagalli.

Accertamenti in corso

Animali su cui sta ora svolgendo accertamenti amministrativi Ats, per verificare le regolari iscrizioni all’anagrafe canina e la presenza di microchip, l’adeguatezza delle stalle e per svolgere i controlli veterinari abituali. La Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) è una convenzione internazionale che mira a garantire un commercio internazionale sostenibile delle specie selvatiche minacciate di estinzione.