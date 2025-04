Onda nera nel Lura. Indaga la Procura: disastro ambientale

Dopo lo sversamento di 5000 litri di sostanze oleose avvenuto ieri allo stabilimento Gabel, in via XX Settembre a Rovellasca, una parte dei quali finiti nel torrente Lura, la Procura di Como, ha aperto un fascicolo di indagine contro ignoti con l’ipotesi di disastro ambientale colposo. Contestualmente sono state elevate sanzioni amministrative sempre per violazioni alla tutela ambientale. Nel frattempo proseguono gli accertamenti dei carabinieri forestali di Appiano, arrivati lunedì mattina sul luogo della dispersione di olio diatermico assieme ai vigili del fuoco. "Da un primo esame – ha spiegato ieri la Gabel - la dispersione potrebbe essere stata originata da una imprevedibile rottura di un canale di condotta. Fin dai primi momenti, è stato richiesto l’intervento di una azienda specializzata per la messa in sicurezza dell’area, per scongiurare eventuali nuovi episodi e ridurre al minimo l’impatto sull’ecosistema locale di quanto accaduto". Pa.Pi.