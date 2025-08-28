Sfida all’ultimo metrò
Ivan Albarelli
Sfida all’ultimo metrò
Lecco
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Morto Giorgio ArmaniIntervista Dan PetersonChiusura PlasticStupro San ZenoneSuperEnalotto Meteo
Acquista il giornale
CronacaL'allerta meteo non ferma le ricerche di Sergio Corsano, il papà eroe morto nel lago per salvare i suoi figli
28 ago 2025
DANIELE DE SALVO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Lecco
  3. Cronaca
  4. L'allerta meteo non ferma le ricerche di Sergio Corsano, il papà eroe morto nel lago per salvare i suoi figli

L'allerta meteo non ferma le ricerche di Sergio Corsano, il papà eroe morto nel lago per salvare i suoi figli

Dorio, i soccorritori sono in acqua per trovare il corpo del turista di 55 anno affogato per aiutare i suoi due figli di 10 e 14 anni in difficoltà in acqua

I vigili del fuoco che manovrano il Rov dalla barca di appoggio

I vigili del fuoco che manovrano il Rov dalla barca di appoggio

Per approfondire:

Dorio (Lecco), 28 agosto 2025 – L'allerta meteo rossa e pioggia battente non fermano le ricerche del papà eroe. Nonostante il maltempo i soccorritori sono in acqua per cercare il corpo di Sergio Corsano, il turista tedesco di 55 anni che lunedì è annegato nel lago di Como dopo aver salvato i suoi due figli di 10 e 14 anni in difficoltà al largo di Dorio.

I vigili del fuoco del Nucleo sommozzatori della Sardegna, arrivati appositamente da Cagliari, dalla loro barca di appoggio per le ricerche strumentali stanno manovrando il loro Rov, un drone sottomarino per la ricerca in profondità fino a 200 metri. Le operazioni per scandagliare il lago con il sommergibile filo guidato sono cominciate nel tardo pomeriggio di ieri e sono proseguite pure di notte, al buio: le condizioni di visibilità e meteorologiche in superficie non interferiscono con la situazione negli abissi.

Li stanno supportando e stanno nel contempo perlustrando la superficie del lago i colleghi delle squadre nautiche. Sono salpati pure i militari della Guardia costiera del Terzo nucleo di Menaggio, gli agenti della squadra Acque interne della Polizia di Como e i finanzieri del Reparto operativo aeronavale di Como. Cercare un corpo nella vastità del lago è come trovare un ago nel pagliaio, ma le sofisticate attrezzature che vengono utilizzate si sono rivelate fondamentali già in altre circostanze simili.  

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata