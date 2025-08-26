Como, cerca di entrare in casa della ex con un coltello in mano: arrestato

Como, 26 agosto 2025 – Viola il divieto di avvicinamento e viene sorpreso dalla polizia nel giardino dell'abitazione della ex compagna con un coltello. E' stato arrestato a Como un 43enne moldavo, residente in città, già sottoposto a un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare.

L'uomo è stato fermato ieri sera, intorno alle 20.40, dopo che la donna, una 41enne di origini moldave, ha chiamato il 112 segnalando la presenza del marito nei pressi della sua abitazione. La donna ha raccontato di aver visto un'ombra in giardino mentre si trovava in camera con il figlio, minorenne. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito rumori sospetti, tra cui il tentativo di forzare una tapparella, e di aver riconosciuto il 43enne.

Gli agenti delle volanti, arrivati sul posto, lo hanno trovato nel giardino. Perquisito, aveva con sé un coltello lungo 16 cm. In stato di ebbrezza, è stato portato in Questura, dove sono emersi precedenti per maltrattamenti, minacce e violazione di domicilio, oltre alla misura cautelare in atto. E' stato arrestato per la violazione del provvedimento e denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere e per violazione di domicilio. Oggi sarà processato per direttissima.