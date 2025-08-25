Una mattina sott’acqua. Nubifragio di mezz’ora lascia una scia di danni

LONATE POZZOLO (Varese)È stata una domenica mattina segnata dall’emergenza quella del 24 agosto, quando un violento nubifragio ha colpito il basso Varesotto e il Castanese, lasciandosi alle spalle una lunga scia di disagi. È bastata mezz’ora per provocare una lunga serie di danni e disagi. Poco dopo le 6.30, a Lonate Pozzolo, un automobilista è rimasto intrappolato nel sottopasso di via Gaggio, trasformato in pochi minuti in una piscina. L’uomo ha raccontato di aver visto l’acqua salire all’improvviso: "La strada era diventata un lago, non sapevo se andare avanti o tornare indietro. Ho avuto paura di rimanere sommerso". La prontezza dei vigili del fuoco ha evitato il peggio: l’auto è stata rimossa con l’aiuto di un mezzo di soccorso e il conducente è stato portato in salvo. Per diverse ore la zona è rimasta interdetta al traffico per consentire le operazioni di bonifica e la verifica della sicurezza del sottopasso.

A Casorate Sempione la situazione non è stata meno critica. Forti raffiche di vento, accompagnate dalla pioggia battente, hanno provocato la caduta di rami e alberi lungo le principali vie del paese. In via XX Settembre, un tiglio secolare si è abbattuto improvvisamente sulla carreggiata. "Abbiamo sentito un boato, poi ci siamo trovati la strada sbarrata – racconta una residente – e per oltre un’ora siamo rimasti senza corrente elettrica". Gli stessi vigili del fuoco sono intervenuti per liberare i passaggi ostruiti e mettere in sicurezza la zona. Alcune famiglie hanno dovuto fare i conti anche con garage allagati e cantine invase dall’acqua.

A Castano Primo, fin dalle prime ore del mattino, la Protezione Civile è scesa in campo per affrontare le criticità e ripristinare la viabilità. Il lavoro dei volontari ha consentito, già entro la tarda mattinata, di riportare la viabilità a condizioni quasi normali. Nonostante l’intensità del nubifragio, la buona notizia è che non si registrano feriti. Rimangono però i danni materiali e la frustrazione di molti cittadini costretti a fare i conti con scantinati allagati, traffico in tilt e strade chiuse per ore. Il maltempo, durato complessivamente meno di mezz’ora, ha messo ancora una volta in evidenza la fragilità del territorio di fronte a fenomeni meteorologici sempre più improvvisi e violenti.