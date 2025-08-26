Il sessista pentito
Il sessista pentito
Dramma in piscina a San Fermo: malore in acqua, grave donna di 77 anni
  4. Dramma in piscina a San Fermo: malore in acqua, grave donna di 77 anni

Dramma in piscina a San Fermo: malore in acqua, grave donna di 77 anni

La signora era incosciente in acqua. Soccorsa dal personale del 118, è stata portata in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di Como

San Fermo della Battaglia (Como), 26 agosto 2025 – Dramma nella piscina dell’Eracle Sports Center di San Fermo della Battaglia, in provincia di Como, dove una donna di 77 anni ha perso i sensi in acqua.

Soccorsa dal 118, è stata portata in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di Como. L’’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno di oggi, martedì 26 agosto, quando il personale della piscina ha notato la donna incosciente in acqua, con ogni probabilità vittima di un malore. 

Al centro sportivo di via Fittavolo sono intervenuti anche i carabinieri che hanno ora il compito di ricostruire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità 

