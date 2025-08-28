SuperEnalotto oggi 28 agosto 2025: estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto

Milano – Nuova estrazione di oggi, giovedì 28 agosto, di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. La caccia al tesoro è andata a vuoto martedì 26 agosto e il jackpot per il concorso di questa sera ha raggiunto quota 43,5 milioni di euro. A estrazione di oggi terminata, il montepremi è salito ulteriormente a 44.100.000 euro.

L’ultimo “6” è stato totalizzato il 22 marzo Desenzano del Garda, quando un fortunato giocatore, con una schedina da cinque euro, si è aggiudicato il montepremi da 35,4 milioni. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni.

Questi sono i numeri vincenti del Superenalotto, che insieme compongono la sestina vincente: 67 / 64 / 56 / 59 / 72 / 78

Numero jolly: 51

Numero superstar: 86

Queste sono le quote del SuperEnalotto:

Punti 6: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 5+: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 5: 2 totalizzano Euro: 78.351,89

Punti 4: 358 totalizzano Euro: 451,24

Punti 3: 13.229 totalizzano Euro: 36,46

Punti 2: 223.107 totalizzano Euro: 6,68

Queste, invece, le quote del Superstar:

Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 4SS: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 3SS: 70 totalizzano Euro: 3.646,00

Punti 2SS: 959 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 6.404 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 15.828 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Seconda Chance 50 Euro: 90 totalizzano Euro: 4.500,00

Vincite Seconda Chance 3 Euro: 13.503 totalizzano Euro:

40.509,00

Vincite WinBox 1: 1.930 totalizzano Euro: 48.250,00

Vincite WinBox 2: 220.414 totalizzano Euro: 448.172,00

Totale vincite Seconda Chance: 13.593

Totale vincite WinBox: 222.344

Ecco tutti i numeri estratti sulle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (in grassetto i numeri oro):

BARI – 90 / 50 / 75 / 4 / 56

CAGLIARI – 11 / 32 / 28 / 87 / 40

FIRENZE – 15 / 51 / 54 / 81 / 79

GENOVA – 69 / 84 / 35 / 48 / 26

MILANO – 35 / 75 / 7 / 36 / 15

NAPOLI – 88 / 48 / 39 / 19 / 67

PALERMO – 20 / 73 / 15 / 11 / 70

ROMA – 87 / 12 / 22 / 19 / 25

TORINO – 47 / 67 / 71 / 81 / 16

VENEZIA – 52 / 75 / 42 / 12 / 73

NAZIONALE – 79 / 50 / 21 / 39 / 43

Ecco i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto, un gioco gratuito abbinato al Lotto in cui si vincono premi extra in base ai simboli estratti: 44 Prigione – 34 Testa – 8 Braghe – 39 Forbici – 40 Quadro

I numeri vincenti del 10eLotto: 11 / 12 / 15 / 20 / 28 / 32 / 35 / 47 / 48 / 50 / 51 / 52 / 67 / 69 / 73 / 75 / 84 / 87 / 88 / 90

Numero Oro: 90

Doppio Oro: 90 50

Extra: 4 / 7 / 19 / 22 / 26 / 36 / 39 / 40 / 42 / 54 / 56 / 70 / 71 / 79 / 81

Gioco d’azzardo

Il gioco d’azzardo comporta rischi significativi per la salute mentale, fisica ed economica. Può portare a dipendenza, perdita di denaro e problemi relazionali. È importante giocare in modo responsabile e consapevole dei rischi associati. Se senti di avere difficoltà a controllare il tuo comportamento nel gioco, cerca supporto da professionisti o associazioni specializzate. Il gioco deve essere sempre visto come un divertimento, non come una fonte di guadagno.

Si stima che solo in Lombardia, l’anno scorso siano stati bruciati oltre 10 miliardi di euro fra slot e giochi online e che ci siano quasi 330 mila giocatori patologici. Ogni residente tra 18 e 74 anni, giocatore o non giocatore, spende online in media 1.544 euro all’anno, mentre la media lombarda è di 1.287 euro.