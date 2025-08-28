Milano, 28 agosto 2025 – Il maltempo era stato annunciato e, puntuale, è arrivato. Questa mattina, il risveglio di milanesi e lombardi è stato più autunnale che estivo: cielo grigio, nuvole e pioggia. Fortunatamente le temperature non si sono abbassate in modo drastico e si aggirano intorno ai 20 gradi. Nel pomeriggio la situazione è peggiorata con violenti temporali, forte vento e bombe d’acqua. Le zone più colpite sono state l’Altomilanese, il Varesotto, il Bresciano, il Lodigiano e il Pavese.

Maltempo in Lombardia (Frame video LocalTeam)

La Protezione civile della Regione aveva infatti emesso un’allerta rossa per rischio idrogeologico su Laghi e Prealpi Varesine, nelle aree di Valchiavenna, Lario e Prealpi Occidentali. Non solo. E un’allerta arancione e gialla in altre zone della regione, che resterà in vigore anche domani, venerdì 29 agosto.

La causa del maltempo è associata ad una profonda depressione, originata dall'unione tra l'ex-ciclone tropicale Erin e la bassa pressione d'Islanda, che si estende verso sud e convoglia intense correnti di aria umida da sud-ovest sulla nostra regione, causando un marcato peggioramento del tempo.