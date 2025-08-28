Milano, 28 agosto 2025 – Il maltempo era stato annunciato e, puntuale, è arrivato. Questa mattina, il risveglio di milanesi e lombardi è stato più autunnale che estivo: cielo grigio, nuvole e pioggia. Fortunatamente le temperature non si sono abbassate in modo drastico e si aggirano intorno ai 20 gradi. Nel pomeriggio la situazione è peggiorata con violenti temporali, forte vento e bombe d’acqua. Le zone più colpite sono state l’Altomilanese, il Varesotto, il Bresciano, il Lodigiano e il Pavese.
La Protezione civile della Regione aveva infatti emesso un’allerta rossa per rischio idrogeologico su Laghi e Prealpi Varesine, nelle aree di Valchiavenna, Lario e Prealpi Occidentali. Non solo. E un’allerta arancione e gialla in altre zone della regione, che resterà in vigore anche domani, venerdì 29 agosto.
La causa del maltempo è associata ad una profonda depressione, originata dall'unione tra l'ex-ciclone tropicale Erin e la bassa pressione d'Islanda, che si estende verso sud e convoglia intense correnti di aria umida da sud-ovest sulla nostra regione, causando un marcato peggioramento del tempo.
Ancora intorno alle 21,30, a Milano nella zona di Ponte Lambro al confine con Peschiera Borromeo e Linate, strade chiuse all'altezza dell'ospedale Monzino e traffico deviato dalla Polizia locale, sia in direzione del capoluogo lombardo sia per raggiungere il Comune dell'hinterland, per le condizioni del Lambro e nel timore di una sua possibile esondazione
Ancora intorno alle 21,30, a Milano nella zona di Ponte Lambro al confine con Peschiera Borromeo e Linate, strade chiuse all'altezza dell'ospedale Monzino e traffico deviato dalla Polizia locale, sia in direzione del capoluogo lombardo sia per raggiungere il Comune dell'hinterland, per le condizioni del Lambro e nel timore di una sua possibile esondazione.
Stando alle previsioni meteo di Arpa Lombardia, da lunedì 1 settembre, con l'avvicinamento di una nuova saccatura di origine atlantica, si avvierà una nuova fase perturbata, con possibili precipitazioni diffuse su tutta la regione fino a martedì, quando progressivamente si esauriranno nel corso della giornata.
Domani, venerdì 29 agosto, la perturbazione abbandona gradualmente la Lombardia. A Milano sarà una giornata instabile con più piogge al mattino, schiarite nel pomeriggio. 25°C sarà la temperatura più alta, 20°C la più bassa. Nel resto della regione il tempo sarà simile con rovesci o temporali che si alterneranno a schiarite soleggiate. Sabato 30 agosto tornerà il bel tempo.
Per quanto riguarda la giornata di domani, venerdì 29 agosto, stando alla Protezione Civile, sono previsti temporali e raffiche di vento su gran parte dell'Italia. Allerta arancione in Lombardia.
Una forte perturbazione ha interessato, a partire dalle prime ore del pomeriggio, anche la provincia di Pavia, dove al momento risultano oltre 100 richieste di soccorso ai Vigili del Fuoco. I pompieri stanno operando con diverse squadre sul territorio. La Sala Operativa della Direzione Regionale è attiva in stretto collegamento con la Protezione Civile regionale, al fine di coordinare le risorse e ottimizzare i rinforzi ai comandi maggiormente colpiti. I disagi maggiori si sono registrati nella zona dell'Oltrepò Pavese: allagamenti in cantine, garage e ai piani terra delle abitazioni, si sono verificati in particolare a Voghera, Rivanazzano, Casteggio e Casatisma. A Godiasco un albero è caduto sulla strada. Piogge forti anche nel resto del territorio. Si sono registrati allagamenti anche a Cura Carpignano, alle porte di Pavia.
A Saronno si è allagato il sottopasso principale della città, a ridosso della stazione, chiuso per circa due ore nella prima metà di pomeriggio. A Gallarate si è invece parizalmente allagato il nuovo sottopasso del Sempione tra Gallarate e Casorate, realizzato nell’ambito dei lavori della nuova ferrovia.
Forti temporali anche nel Bresciano, in particolare nella zona della Bassa e del lago di Garda. Alla centrale operativa dei Vigili del fuoco stanno arrivando numerose chiamate di intervento: si tratta soprattutto di piante cadute per il vento e di cantine allagate. Nella frazione Breda libera di Verolanuova si segnala il rallentamento della circolazione, proprio per un albero caduto che attualmente ingombra la carreggiata. mentre, nel centro di Sirmione si sono registrati numerosi allagamenti di cantine e locali al piano interrato. Il sindaco di Niardo ha fatto sapere che i torrenti Re e Cobelli sono osservati speciali. Attenzione anche sul Rabbia, a Sonico. A Iseo il comune ha provveduto a liberare i tombini prima della pioggia per cercare di limitare gli allagamenti.
Dopo l'intensificarsi della pioggia, l'assessore comunale alla Sicurezza e Protezione Civile Marco Granelli ha nuovamente fatto il punto della situazione sul suo profilo Facebook: "Continuerà così fino a stasera, e comunque la previsione per temporali continua fino al primo pomeriggio di domani e probabilmente anche fino a sabato mattina. Fino ad ora in città sono caduti tra 30 e 40 mm di pioggia, 46 a Paderno Dugnano, 51 a Monza, 70 a Seveso, 73 a Lambrugo, 80 a Cantù e Saronno, 90 a Sormano, 100 a Busto Arsizio". E ha aggiunto: "In città ci sono alcuni micro allagamenti stradali, i sottopassi sono tutti agibili, tranne una chiusura di viale Rubicone e Negrotto per circa 30 minuti, il tempo necessario per il sistema di pompaggio di smaltire l’acqua degli scrosci di pioggia di maggiore intensità. Alle 16.15 è stata attivata la vasca del Seveso a Milano poiché è arrivata l’onda di piena e dobbiamo evitare l’esondazione nei quartieri della città. E’ la 9° volta dall’inizio del 2024 che la vasca salva Milano dall’esondazione. Anche il Lambro sta salendo, stiamo valutando l’andamento dei livelli per l’eventuale evacuazione delle comunità del Parco, mentre a Ponte Lambro sono già posizionate le paratie mobili, e in base alla crescita dei livelli della tombinatura in via Vittorini e al livello del Lambro decideremo la chiusura".
Un'auto è rimasta bloccata in un sottopasso a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, durante l'ondata di maltempo che ha colpito la Lombardia nel primo pomeriggio di oggi. Non solo, anche il sottopasso della superstrada Milano-Meda, in via Giovanni De Medici, si è allagato e due auto sono rimaste in panne. Sul posto è intervenuto un carro attrezzi.
Paurosa bomba d’acqua, con raffiche di vento e precipitazioni abbondanti, nel Lodigiano, intorno alle 15.30. La pioggia, scesa a dirotto, ha creato disagi nelle case, con cantine e garage allagati di San Colombano al Lambro e della vicina Miradolo Terme, nel Pavese. Qui, in alcuni punti, la collina ha ceduto, come in Strada dei Valloni, dove il fango è arrivato ai cortili. In via Azzi a San Colombano al Lambro, invece, la pioggia ha formato un torrente, con acqua alta e agitata che ha sradicato un tombino di ghisa, di quelli più grandi, del centro storico. Era impossibile camminare nella strada. Sempre nella località, ma zona collinare e precisamente in via Belfuggito, è stato il vento a creare problemi: la tratta è stata chiusa per un palo pericolante ed è intervenuta la protezione civile. A Maleo e in tanti Comuni del territorio, è invece mancata a lungo la corrente. A Codogno e limitrofi c’era dell’acqua nel sottopassaggio per la frazione Retegno di Fombio e alla curva per la località Triulza ma nessun particolare allarme.
A Como, la forte pioggia ha creato allagamenti sulle strade. Regina chiusa ad Argegno, all’uscita dal paese verso il bivio di Schignano, per la caduta di massi, fango e terriccio sulla carreggiata in direzione Como. Sul posto la Polstrada e Vigili del fuoco, oltre al sindaco Francesco Dotti e ai tecnici di Anas. Se le condizioni lo consentiranno, una volta sgomberato il materiale franato, la Regina potrebbe riaprire entro sera a senso unico alternato, su una sola corsia di marcia, quella di valle, la più lontana dal muro di contenimento di un terrapieno che ha ceduto. Disagi pure a Brienno, ma per un black out elettrico che ha lasciato tutti al buio e senza corrente.
La forte pioggia ha causato allagamenti in strade e sottopassi di Busto Arsizio, nel Varesotto: un'automobile è rimasta intrappolata nell'acqua lungo la SS33. Mentre, una vettura è finita in un fosso lungo la SS629 all'altezza di Comabbio.
Le intense precipitazioni che si sono registrate nel primo pomeriggio di oggi hanno causato l'allagamento di diversi sottopassi anche nel Varesotto. Due veicoli sono rimasti bloccati nell'acqua accumulata di un sottopasso a Origgio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per soccorrere un automobilista che si è riparato sul tetto della sua automobile.
Nel primo pomeriggio, tra Milano e la zona dell'Altomilanese un violento nubifragio ha provocato l'allagamento di diverse strade, di alcuni sottopassi e di diverse cantine. A Legnano si sono verificati disagi in via Ratti e in via Gilardelli, all’incrocio con via Milano. A Parabiago si è allagato il sottopasso che passa sotto la linea ferroviaria nei pressi della stazione di Parabiago. Secondo i dati della Protezione Civile, nella mattinata sono caduti 75 millimetri di pioggia. Nonostante le forti precipitazioni, il livello del fiume Olona è rimasto sotto controllo.
In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, verso la A8 Milano-Varese, che era prevista dalle 22 di questa sera, giovedì 28, alle 6 di venerdì 29 agosto. Stessa decisione per la A52 Tangenziale nord di Milano, dove è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Bollate Novate e Baranzate, verso Rho, che era prevista dalle 22 di questa sera, giovedì 28, alle 5 di venerdì 29 agosto.
L'allerta meteo rossa e pioggia battente non fermano le ricerche del papà eroe nel Lago di Como. Nonostante il maltempo i soccorritori sono in acqua per cercare il corpo di Sergio Corsano, il turista tedesco di 55 anni che lunedì è annegato dopo aver salvato i suoi due figli di 10 e 14 anni in difficoltà al largo di Dorio. Le operazioni per scandagliare il lago con il sommergibile filo guidato sono cominciate nel tardo pomeriggio di ieri e sono proseguite pure di notte, al buio: le condizioni di visibilità e meteorologiche in superficie non interferiscono con la situazione negli abissi.
Il maltempo ha creato qualche disagio anche all’aeroporto di Milano Malpensa: al Terminal 1 si sono registrate alcune infiltrazioni d’acqua dal soffitto e alcune aree sono state transennate.
In tarda mattinata, verso le 12, a Milano si è intravisto un raggio di sole. Ma nel giro di un'ora, il cielo si è nuovamente oscurato ed è tornata la pioggia battente con tuoni.
Dopo una valutazione della situazione meteorologica, i tecnici del Settore Strade della Provincia di Brescia, di concerto con i geologi incaricati del monitoraggio del fronte franoso, hanno deciso di chiudere temporaneamente dalle 14 di questo pomeriggio la Sp 38, la Strada della Forra. È stata dunque emessa l’ordinanza con il divieto di transito lungo la Strada della Forra, in vigore fino a cessazione dell’emergenza meteorologica. Il provvedimento ha carattere esclusivamente precauzionale, vista l’allerta di livello arancione per il rischio idrogeologico, emessa nel pomeriggio di ieri dalla Regione Lombardia. Ma, va precisato, già da qualche settimana il sistema di monitoraggio h24 dei movimenti franosi non rileva alcuno spostamento della falesia.
Grave incidente, questa mattina poco dopo le 9, a San Benedetto Po, sulla strada Argine Nord prima della frazione di Brede arrivando dal ponte, nel Mantovano. Un’automobile con a bordo una coppia di anziani è finita fuori strada ed è scivolata giù dall’argine nell’unico punto in quella zona senza vegetazione, finendo nel fiume, gonfio per le precipitazioni. La mancanza di alberi ha impedito all’auto di fermarsi prima di finire in acqua. Dopo una lunga ricerca i sommozzatori hanno individuato l’autovettura adagiata sul fondale del fiume, con all’interno i corpi. Con difficoltà i sommozzatori sono riusciti a portare in superficie le die vittime, mentre la Fiat Panda verrà recuperata nei prossimi giorni.
Le deboli piogge della prima mattina di oggi, giovedì 28 agosto, si trasformeranno in fenomeni più complessi nel primo pomeriggio. Nelle prossime ore, spiegano gli esperti, sono previsti 24 millimetri di pioggia con picco tra le 14 e le 15. Il maltempo proseguirà anche nella notte tra giovedì e venerdì, per il sole bisognerà attendere la giornata di sabato 30 agosto.
La Provincia sta valutando la chiusura temporanea della SP 38, ovvero la Strada della Forra di Tremosine (riaperta l'1 agosto scorso). La decisione definitiva dovrebbe arrivare entro la fine della mattinata di oggi: si tratta di capire se esiste un pericolo di caduta massi conseguente alle previsioni di maltempo segnalate dalla Regione. In caso di chiusura, la strada sarà riaperta venerdì 29 agosto, dopo una verifica delle condizioni di sicurezza da parte dei tecnici. La Provincia ricorda che si tratta di un atto prudenziale, visto che da settimane i geologi incaricati del monitoraggio del fronte franoso non rilevano movimenti della falesia. Confermata invece la chiusura della SP88 (a Paspardo), mentre si valuta come muoversi relativamente alla SP 6 della Valsavior, dove, comunque, l’impianto semaforico, collegato al sistema di sicurezza e Protezione Civile, scatta sul rosso, vietando il transito, in caso di situazioni di potenziale pericolo frane per il maltempo.
A Livigno è chiuso il Passo del Gallo, anch'esso vittima di un importante evento franoso a Ferragosto: ne è stata disposta, infatti, la chiusura dalle 21,30 mercoledì 27 agosto fino alle 6 di mattina di venerdì 29 agosto.
Paura in Valdisotto, dove solo lo scorso fine settimana avevano potuto fare rientro a casa le famiglie rimaste sfollate per quasi due mesi dopo la frana di fine giugno. Il sindaco Alessandro Pedrini ha diramato un avviso alla popolazione con cui dispone l’avvio della fase di preallarme, invitando i cittadini a non sostare in prossimità di torrenti e corsi d’acqua, a evitare le zone con pendenze ripide e a non transitare lungo la viabilità forestale e sulle ciclabili.
Sempre a causa dell’allerta meteo, da mercoledì sera è chiuso anche il Passo dello Stelvio, dai Bagni Vecchi fino al Passo Umbrail, nel tratto in cui, nei giorni scorsi, si erano verificati due smottamenti che avevano determinato un primo stop della circolazione.
A causa dell'allerta meteo arancione sulla zona di Legnano e del Milanese, è stata attivata l’unità di crisi per il monitoraggio della situazione e sono state chiuse tre aree verdi, il Parco Castello e i giardini Pattani e di piazza Trento e Trieste. L’amministrazione comunale raccomanda di evitare di sostare all’aperto e, soprattutto, nelle zone alberate.
Nella notte fra mercoledì e giovedi, si sono registrati i primi disagi a causa dell'ondata di maltempo che continuerà nella giornata odierna, come da allerta rossa regionale. Le prime precipitazioni della notte hanno provocato allagamenti in alcune zone, come a Brezzo di Bedero e a Germignaga: disagi si registrano sulla Provinciale 69 con l'interruzione della viabilità, appena fuori Germignaga, viabilità che è poi ripresa, dopo l'intervento dei vigili del fuoco per un allagamento della sede stradale, attorno alle 10,30, allagamenti e caduta alberi anche sulla Provinciale 31, con il conseguente intervento dei vigili del fuoco. Sono in corso le attività di verifica e di pulizia dei punti interessati, nonché di vari tombini e griglie ostruite da materiale vegetale trasportato dall'acqua.
A Laveno Mombello si sono registrati circa 80 millimetri di pioggia, sino alle 7 di questa mattina, con una temperatura, che sempre alle 7 è scesa a 19,4 gradi. I livelli dei fiumi Ticino, Sesia e Toce sono risaliti velocemente ma sono comunque al di sotto delle soglie di allerta. Il livello del lago è salito di qualche centimetro, con un trend in leggera salita. Nella mattinata sono diversi gli interventi da Luino ad Angera, tra il Brinzio e Castello Cabiaglio, a Travedona Monate, da parte dei vigili del fuoco per taglio piante pericolanti o che sono collassate sulla sede stradale a causa del vento. A Luino il violento nubifragio ha colpito nella notte la sede della Comunità Montana Valli del Verbano in via Asmara, rendendola inagibile. L’ente fa sapere che gli uffici sono chiusi e le linee telefoniche interrotte e lo rimarranno fino alla fine dei lavori di ripristino. Seguono aggiornamenti...
Complessivamente sono previste precipitazioni areali tra 100 e 150mm/24 su Laghi e Prealpi Varesine e porzioni occidentali delle aree di Valchiavenna, Lario e Prealpi Occidentali; tra 70 e 120 mm/24h sulle aree di Media-Bassa Valtellina e Orobie bergamasche; tra 50 e 100mm/24 sui settori di Valcamonica ed Alta Valtellina; tra 40 e 70 mm/24h sulle aree del Nodo idraulico di Milano e Prealpi Orientali. Saranno possibili picchi locali oltre 200mm/24h sui settori Alpini e Prealpini centro orientali. Inoltre, l’intensificazione dell’attività eolica prevista potrebbe causare raffiche tra i 45 ed i 65 km/h sui settori di Pianura ed Appennino e tra i 65 e 90km/h sulle aree Prealpine contrassegnate da codice giallo per vento forte.
"Dalla mezzanotte siamo in allerta meteo. Arancione per rischio idrogeologico e cioè le quantità di acqua che cadranno e che giungeranno su Milano da nord, dai territori della Brianza e del Comasco e Lecchese, dove c’è allerta rossa e sono previste piogge molto forti e intense con quantità di acqua molto importanti da stanotte e domani che gonfieranno Seveso e Lambro. Gialla per rischio idraulico e temporali e quindi all’acqua delle ondate di piena da nord si aggiungeranno temporali e piogge sulla città, forse meno significativi di quelli a nord, ma che sommandosi aumenteranno i rischi", ha scritto sul suo profilo Facebook l'assessore comunale alla Sicurezza e Potezione Civile Marco Granelli.
E ha spiegato: "Per affrontare questi eventi è importante il lavoro preventivo: sono le opere idrauliche come la vasca di laminazione del Seveso, come i lavori di potenziamento delle vasche e delle pompe dei sottopassi, ma anche le procedure di intervento come le paratie mobili che predisponiamo per Ponte Lambro a tutela del quartiere. Fondamentale è anche il lavoro di informazione ai cittadini, perché nessuno sia colto di sorpresa e si prepari, è la comunicazione che facciamo, ma anche gli avvisi che Protezione civile oggi pomeriggio ha messo nei quartieri a rischio. Fondamentale è il lavoro di prevenzione che le squadre di AMSA e MM hanno fatto, nei sottopassi, nelle caditoie delle zone a rischio per prevenire gli allagamenti e fare in modo che i sistemi di raccolta d’acqua funzionino al meglio. Grazie al lavoro delle donne e uomini della Protezione civile, di MM, di AMSA, di Polizia Locale, ma anche quello dei settori comunali del verde, delle scuole, del commercio, degli eventi, della cultura, dello sport, del sociale, della casa, delle strade, dei cimiteri, della comunicazione, i Municipi, tutti impegnati nell’informare e preparare. Così una città diventa resiliente".
Il comune di Milano ha disposto la chiusura dei parchi e invita la cittadinanza a non frequentare aree verdi, zone alberate, cantieri, dehors e tende, oltre a prestare particolare attenzione in prossimità di sottopassi e aree a rischio esondazione, in particolare lungo i fiumi Seveso e Lambro. Inoltre è consigliato, riporta la nota, mettere in sicurezza oggetti, vasi e materiali sui balconi o in giardino, che potrebbero essere spostati dal vento o danneggiati dalle intemperie. Massima cautela anche in occasione di eventi all'aperto, per evitare situazioni di rischio. Attivato il Centro operativo comunale della Protezione civile per il monitoraggio e la gestione di eventuali criticità sul territorio. Monitorati i livelli di Seveso e Lambro.
La Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso un'allerta rossa per rischio idrogeologico, a partire dalla mezzanotte di giovedì 28 agosto, su Laghi e Prealpi Varesine, nelle aree di Valchiavenna, Lario e Prealpi Occidentali. È prevista anche un'allerta arancione e gialla in altre zone della regione. "Rivolgo un appello ai cittadini - ha detto l'assessore regionale alla Protezione civile di Regione Lombardia Romano La Russa - a prestare la massima prudenza nelle aree segnalate, attenendosi alle indicazioni delle autorità locali e agli aggiornamenti diffusi dalla Protezione civile regionale. È importante ridurre al minimo gli spostamenti nelle aree interessate dalle allerte e mettere in atto tutti quei comportamenti che possano garantire la sicurezza".