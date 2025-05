Papa Leone XIV, gli abiti lavorati da un’azienda del Comasco: “Seta di altissima qualità, poi realizziamo la marezzatura”

Como, 11 maggio 2025 – Il nuovo papa, Leone XIV, reciterà per la prima volta oggi il Regina Coeli dalla penultima finestra del terzo piano del Palazzo Apostolico, in piazza San Pietro, a Roma. E su di lui, c'è un po' di Lombardia, perché le finiture dell'abito papale sono made in Como: a realizzarle è stata la Orefice & C, un'azienda di Casnate con Bernate, specializzata nella marezzatura dei tessuti inviati al Vaticano.

“Noi ci occupiamo del finissaggio, che è l'ultimo passaggio nella lavorazione del tessuto, un'operazione di nobilitazione fondamentale per conferire al tessuto l'aspetto e le caratteristiche desiderate”, ha raccontato all’Adnkronos Luisa Orefice, che insieme alla sorella Alba e ai loro figli dirigono l'azienda famigliare. Per la Santa Sede '”realizziamo la marezzatura del moiré, che è quella particolare venatura che ricorda le increspature dell'acqua o le venature del legno'” ha spiegato.

La Orefice & C lavora i tessuti che compongono l'abito papale, ma anche quelli di cardinali, con il loro rosso porpora, o il fucsia dei vescovi e preti. Il tessuto viene ordinato dalle sartorie ecclesiastiche di Roma, preparato dal tessitore e poi '”inviato a noi per la marezzatura'”. Dopo il trattamento viene consegnato di nuovo al tessitore e, infine, al Vaticano. Non tutti i tessuti possono essere sottoposti a questo trattamento.

La marezzatura “è una lavorazione che crea delle venature sul tessuto, simili a quelle del tronco di un albero”. Vengono utilizzati dei pettini che deformano leggermente la trama del tessuto per ottenere un effetto di lucentezza e movimento. “È un processo complesso che prevede circa 13 passaggi - ha sottolineato Luisa Orefice - durante i quali il tessuto viene sovrapposto e lavorato con pettini per creare il disegno richiesto”. La fase finale è la calandratura dove il tessuto viene schiacciato da una calandra per fissare le onde e mantenere stabile il motivo. “È importante sapere che il moiré si può lavare solo a secco, altrimenti perde brillantezza e sinuosità”, ha rimarcato.

Per poter essere lavorato il tessuto deve avere un'armatura faille ed essere composto principalmente da seta, che “è la fibra migliore per questo tipo di lavorazione”. L'armatura è l'intreccio tra trama e ordito, ma “non tutte le armature sono adatte alla marezzatura. Per i tessuti destinati al Papa, usiamo seta di altissima qualità”. A volte viene utilizzato anche il cotone.

La Orefice & C ha una storia che spanna un secolo. Nata nel 1925 come piccolo laboratorio specializzato nella lavorazione del moiré, oggi è alla quarta generazione e ha da poco festeggiato i 100 anni di attività. “Siamo un'azienda a conduzione familiare con 39 dipendenti, e nel tempo abbiamo ampliato le nostre lavorazioni mantenendo sempre alta la qualità e la tradizione artigianale”, ha affermato Luisa Orefice. Alla Orefice & C terza e quarta generazione lavoravo fianco a fianco, ma l'importante resta il rispetto delle gerarchie: '”Per vivere a lungo fondamentale è andare d'accordo”. “Le persone - ha concluso la signora Orefice - imparano fino a quando vivono, le aziende vivono fino a quando imparano. Per questo dico mai smettere di imparare”.