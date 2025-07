Incendio in un allevamento di tacchini a Isorella: morti tra le fiamme 3.000 animali

Isorella (Brescia), 7 luglio 2025 – Incendio oggi pomeriggio in un allevamento di tacchini in via Cornaleto di Isorella, in bassa bresciana. Il bilancio è di circa 3mila tacchini morti e di gravi danni subiti dal capannone di un’azienda agricola.

L’allarme dato dai custodi e il tempestivo intervento dei vigili del fuoco hanno consentito di salvare le altre strutture dell’azienda agricola, una decina tra quelle per il ricovero degli animali e altri destinati a usi diversi.

L’incendio

Le fiamme, divampate intorno alle 15, hanno generato una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Gli operatori della centrale di Brescia del numero unico per le emergenze 112 hanno inviato sul posto i vigili del fuoco dei Comandi Provinciali di Brescia e Mantova.

Erano presenti pompieri da Brescia, Verolanuova, Castiglione delle Stiviere e Orzinuovi: per sconfiggere il rogo e contenere le fiamme evitando che intaccassero gli altri capannoni sono servite alcune ore e un attentissimo lavoro, reso più difficoltoso dalle alte temperature. Oltre ai vigili del fuoco, è intervenuto anche il personale sanitario dell’ATS per valutare eventuali rischi ambientali e collaborare nelle operazioni.

Le cause

Al momento, le cause dell’incendio non sono ancora note con certezza, ma tra le ipotesi c’è quella che il rogo sia divampato da uno o più pannelli fotovoltaici installati sul tetto della struttura lesionata. Purtroppo non è stato possibile aiutare i volatili che si trovavano all’interno. Le operazioni di bonifica proseguiranno per tutta la serata, fino a cessato rischio che eventuali focolai si riaccendano.