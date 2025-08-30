Violenze

CronacaSpettacolare nevicata di fine agosto al Passo dello Stelvio, paesaggio imbiancato
30 ago 2025
REDAZIONE SONDRIO
  4. Spettacolare nevicata di fine agosto al Passo dello Stelvio, paesaggio imbiancato

Spettacolare nevicata di fine agosto al Passo dello Stelvio, paesaggio imbiancato

L’ondata di maltempo che ha portato pioggia e temporali in pianura, in Alta Valtellina si è trasformata in neve

Spettacolare nevicata di fine agosto al Passo dello Stelvio, paesaggio imbiancato
Sondrio, 30 agosto 2025 – Nevicata di fine estate in Alta Valtellina. Come da tradizione, è arrivata anche quest’anno. 

Neve al Passo dello Stelvio il 29 e 30 agosto (Frame video Passione Neve & Montagna)
Neve al Passo dello Stelvio il 29 e 30 agosto (Frame video Passione Neve & Montagna)

L'ondata di maltempo di giovedì 28 e venerdì 29 agosto, che ha portato temporali e trombe d’aria nelle zone di pianura della Lombardia, ha regalato un assaggio di inverno in montagna. Non solo al Passo dello Stelvio, a 2.757 metri di altitudine, anche  Carosello 3000, a Livigno, si è imbiancato. Diverse le fotografie e i video pubblicati sui social, in modo particolare sul gruppo Facebook ‘Passione Neve & Montagna’. 

Freddo e neve

L'ingresso di aria più fredda in quota ha favorito un sensibile abbassamento delle temperature in montagna, con lo zero termico sceso fino a 2500 metri. E questo ha garantito una bella nevicata su tutta l'alta Valtellina, mediamente sopra i 2500 metri di quota.

Il fine settimana

Stando ad Arpa Lombardia, oggi, sabato 30 agosto, il passaggio dell'asse della saccatura e l'incursione di aria più fredda e secca da nord ovest, riporteranno condizioni più stabili fino a domenica 31 agosto, con giornate soleggiate.

L’inizio di settembre

L'avvicinamento di una nuova saccatura di origine atlantica porterà una nuova fase perturbata, con possibili precipitazioni diffuse (pioggia, temporali e rischio grandinate) sulla Lombardia lunedì 1 e martedì 2 settembre.

Il colpo di coda dell’estate

Stando agli esperti de il Meteo.it, però, mercoledì 3 settembre arriverà il colpo di coda dell'estate: l’alta pressione tornerà a consolidarsi sul bacino del Mediterraneo, garantendo un po' a tutto il nostro Paese giornate soleggiate e stabili. Il quadro meteorologico riacquisterà dunque una veste tipicamente estiva: certo, non si avranno i 40°C diffusi come a luglio e inizio agosto, ma per l'inizio di settembre si registreranno valori di tutto rispetto.

