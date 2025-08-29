Il cerchio che non si chiude

Enrico Camanzi
Il cerchio che non si chiude
Brescia
CronacaEsine, prende a calci e spintoni personale sanitario: arrestato 59enne
29 ago 2025
REDAZIONE BRESCIA
Esine, prende a calci e spintoni personale sanitario: arrestato 59enne

L’uomo è accusato di lesioni personali. In ospedale sono intervenuti i carabinieri

Una corsia di ospedale

Piancogno (Brescia), 29 agosto 2025 – Un italiano di 59 anni è stato arrestato dai carabinieri di Piancogno, nel Bresciano, per lesioni personali. Secondo quanto ricostruito il 59enne ha aggredito medici e infermieri al pronto soccorso dell'ospedale di Esine, in provincia di Brescia. L'uomo, secondo quanto riferito dall'Arma, ha avuto un diverbio con gli operatori sanitari e li ha poi aggrediti con calci e spintoni. Gli operatori sanitari sono stati medicati sul posto.

Quello delle aggressioni al personale sanitario è problema tristemente noto in regione. Nel 2024 si sono verificati, solo in Lombardia, 5.690 episodi di aggressioni e violenze contro gli operatori sanitari. Il 17,7% in più rispetto al 2023, quando erano stati 4.836. I dati sono stati forniti, dall’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso, in occasione della Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari.

Quella delle aggressioni a medici e infermieri è una "situazione che purtroppo continua a interessare anche il nostro sistema sanitario regionale. Con l'assessore alla Sicurezza Romano La Russa siamo sempre impegnati a limitare la violenza verso i sanitari e chi lavora nel comparto, mettendo in piedi interventi finalizzati a tutelare al meglio nostro personale". L’aumento segnalato da Bertolaso è influenzato anche da "una sensibilità verso queste tematiche che è accresciuta, stiamo sensibilizzando il personale a denunciare".

