Prende fuoco la paglia: incendio nell’ospedale per grandi animali dell’Università

Lodi, 25 maggio 2025 - Fiamme, fumo e paura. Un incendio si è sviluppato, oggi, nell'ospedale per grandi animali della facoltà di Veterinaria dell'Università Statale di Milano, nella sede di Lodi.

Una donna di 37 anni è stata visitata dal soccorso sanitario del 118 per intossicazione da fumo.

Secondo una prima ricostruzione le fiamme si sono sviluppate in un cumulo di paglia a disposizione per le esigenze degli animali. È intervenuto il personale della struttura con gli estintori ma sono stati chiamati anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la struttura spegnendo il fuoco e controllando che non ci fossero ulteriori focolai.

Sono in corso accertamenti sulle cause da parte dei carabinieri del Comando Compagnia di Lodi.

