Violenze

di genere

Michele Mezzanzanica
Violenze di genere
Milano
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Corteo LeoncavalloLa famiglia ArmaniGiallo Silvana DamatoNeve GaviaCarlo AcutisSuperEnalotto
Acquista il giornale
CronacaNovate, bambino di 6 anni scappa da casa e prende da solo il bus. Investito da un’auto, i genitori lo ritrovano in ospedale a Desio
30 ago 2025
NICOLA PALMA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Milano
  3. Cronaca
  4. Novate, bambino di 6 anni scappa da casa e prende da solo il bus. Investito da un’auto, i genitori lo ritrovano in ospedale a Desio

Novate, bambino di 6 anni scappa da casa e prende da solo il bus. Investito da un’auto, i genitori lo ritrovano in ospedale a Desio

Il piccolo di origini peruviane dopo essere sceso al capolinea della 89 a Milano ha raggiunto Cesano Maderno, dov’è rimasto vittima di un incidente. Allertati i carabinieri e le unità cinofile molecolari

Il bambino in braccio al carabiniere che assieme ai colleghi lo ha rintracciato in ospedale a Desio, dov'era stato ricoverato

Il bambino in braccio al carabiniere che assieme ai colleghi lo ha rintracciato in ospedale a Desio, dov'era stato ricoverato

Per approfondire:

Milano, 30 agosto 2025 – Nella mattinata di ieri, a Novate Milanese, un bambino di sei anni, di origine peruviana e in Italia da pochi mesi, si era allontanato da casa. I preliminari accertamenti avviati nell’immediato dai carabinieri della stazione di Novate Milanese hanno consentito di verificare che il bimbo era salito su un autobus della linea 89 scendendo al capolinea in via Ciccotti a Milano, alla Comasina quartiere al confine con Novate. 

Scatta l’allarme 

Le attive e ininterrotte ricerche avviate nell’immediato, condotte poi ad ampio raggio dai carabinieri di Milano e per le quali si stava attivando l’impiego di unità cinofile molecolari e il sorvolo dell'elicottero, hanno infine consentito di ritrovare il bimbo, in buona salute, all’ospedale di Desio, dove era stato portato da un'ambulanza in quanto vittima di un investimento a Cesano Maderno, a seguito del quale aveva fortunatamente riportato solo lievissime ferite.  

Il piccolo ha raggiunto il capolinea della 89 a Milano, poi è riuscito ad arrivare a Cesano Maderno senza che nessuno facesse caso alla sua presenza, da solo e senza nessun adulto al suo fianco, a bordo dell'autobus
Il piccolo ha raggiunto il capolinea della 89 a Milano, poi è riuscito ad arrivare a Cesano Maderno senza che nessuno facesse caso alla sua presenza, da solo e senza nessun adulto al suo fianco, a bordo dell'autobus

Indagini in corso 

Il bambino è stato quindi raggiunto dai genitori e dai carabinieri di Novate Milanese, che proseguiranno gli accertamenti volti a ricostruire quanto accaduto.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata