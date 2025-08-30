Novate, bambino di 6 anni scappa da casa e prende da solo il bus. Investito da un’auto, i genitori lo ritrovano in ospedale a Desio

Milano, 30 agosto 2025 – Nella mattinata di ieri, a Novate Milanese, un bambino di sei anni, di origine peruviana e in Italia da pochi mesi, si era allontanato da casa. I preliminari accertamenti avviati nell’immediato dai carabinieri della stazione di Novate Milanese hanno consentito di verificare che il bimbo era salito su un autobus della linea 89 scendendo al capolinea in via Ciccotti a Milano, alla Comasina quartiere al confine con Novate.

Scatta l’allarme

Le attive e ininterrotte ricerche avviate nell’immediato, condotte poi ad ampio raggio dai carabinieri di Milano e per le quali si stava attivando l’impiego di unità cinofile molecolari e il sorvolo dell'elicottero, hanno infine consentito di ritrovare il bimbo, in buona salute, all’ospedale di Desio, dove era stato portato da un'ambulanza in quanto vittima di un investimento a Cesano Maderno, a seguito del quale aveva fortunatamente riportato solo lievissime ferite.

Il piccolo ha raggiunto il capolinea della 89 a Milano, poi è riuscito ad arrivare a Cesano Maderno senza che nessuno facesse caso alla sua presenza, da solo e senza nessun adulto al suo fianco, a bordo dell'autobus

Indagini in corso

Il bambino è stato quindi raggiunto dai genitori e dai carabinieri di Novate Milanese, che proseguiranno gli accertamenti volti a ricostruire quanto accaduto.