Esine, ruba uno zaino da una macchina: “Avevo fame”. E il proprietario gli lascia parte del bottino

Esine (Brescia), 29 agosto 2025 – Un gesto di generosità, pure quando si potrebbe non farlo, pure quando si è vittime di una situazione. Ma l’umanità va oltre la logica e la razionalità. Succede a Esine, nel Bresciano, dove la vittima di un furto in auto ha deciso di lasciare al ladro, che aveva agito per fame, parte del bottino.

Ma andiamo con ordine. Come succede anche altrove, nel Bresciano le auto sono spesso prese di mira dai ladri, che spaccano i finestrini o forzano le portiere per rubare quel che trovano dentro. Monete, zaini, borse, quel che c’è. A Esine i carabinieri hanno arrestato un 54enne del paese che aveva trovato lo sportello aperto di una auto in sosta e trafugato uno zaino con dentro 600 euro in contanti.

L’uomo, disoccupato e con precedenti penali, ha spiegato di aver agito spinto dalla fame. La vittima del furto, quando i carabinieri gli hanno riportato le banconote, ha deciso di lasciare una parte del denaro. In direttissima l’arresto è stato convalidato e l’uomo rimesso in libertà.