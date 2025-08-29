Violenze

di genere

Michele Mezzanzanica
Violenze di genere
Brescia
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Corteo LeoncavalloLa famiglia ArmaniGiallo Silvana DamatoNeve GaviaCarlo AcutisSuperEnalotto
Acquista il giornale
CronacaEsine, ruba uno zaino da una macchina: “Avevo fame”. E il proprietario gli lascia parte del bottino
29 ago 2025
REDAZIONE BRESCIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Brescia
  3. Cronaca
  4. Esine, ruba uno zaino da una macchina: “Avevo fame”. E il proprietario gli lascia parte del bottino

Esine, ruba uno zaino da una macchina: “Avevo fame”. E il proprietario gli lascia parte del bottino

Un gesto di generosità nei confronti di un 54enne del luogo, che ha spiegato i suoi motivi ai carabinieri che lo avevano arrestato

Il fenomeno dei furti in atto non accenna a diminuire (foto di archivio)

Il fenomeno dei furti in atto non accenna a diminuire (foto di archivio)

Per approfondire:

Esine (Brescia), 29 agosto 2025 – Un gesto di generosità, pure quando si potrebbe non farlo, pure quando si è vittime di una situazione. Ma l’umanità va oltre la logica e la razionalità. Succede a Esine, nel Bresciano, dove la vittima di un furto in auto ha deciso di lasciare al ladro, che aveva agito per fame, parte del bottino. 

Ma andiamo con ordine. Come succede anche altrove, nel Bresciano le auto sono spesso prese di mira dai ladri, che spaccano i finestrini o forzano le portiere per rubare quel che trovano dentro. Monete, zaini, borse, quel che c’è. A Esine i carabinieri hanno arrestato un 54enne del paese che aveva trovato lo sportello aperto di una auto in sosta e trafugato uno zaino con dentro 600 euro in contanti.

L’uomo, disoccupato e con precedenti penali, ha spiegato di aver agito spinto dalla fame. La vittima del furto, quando i carabinieri gli hanno riportato le banconote, ha deciso di lasciare una parte del denaro. In direttissima l’arresto è stato convalidato e l’uomo rimesso in libertà.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata