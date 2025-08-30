Milano, passeggia con moglie e figlia in via Sant'Andrea: scippato del Patek Philippe da 75mila euro

Milano, 30 agosto 2025 – Un altro colpo dei predoni di orologi in pieno centro. Un altro colpo in pieno Quadrilatero, come altri ce ne sono stati questa estate all'ombra della Madonnina. Stavolta nel mirino è finito un 72enne italiano, che alle 22.30 di venerdì 29 agosto stava passeggiando in via Sant'Andrea insieme alla compagna e alla figlia: all'improvviso, un giovane descritto come nordafricano gli è piombato alle spalle e gli ha strappato dal polso un cronografo Patek Philippe del valore di 75mila euro.

Le indagini della Mobile

Dopo la denuncia, sono scattati gli accertamenti investigativi degli specialisti dell'Antirapine della Squadra mobile, che partiranno dalla descrizione fornita dalla vittima e dall'analisi delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona e lungo le possibili vie di fuga dell'aggressore.

I precedenti e le contromisure

Nelle ultime settimane, c'è stata un'escalation di colpi del genere nelle vie del centro, in particolare nella zona del Quadrilatero della Moda. Proprio il punto in cui è stato rapinato il cinquantaduenne venerdì sera. Una serie di furti con strappo che hanno spinto la Questura, su input del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto a Palazzo Diotti dal prefetto Claudio Sgaraglia, a potenziare i servizi di controllo, schierando anche i motociclisti delle Nibbio dell'Upg per dar vita a una sorveglianza più dinamica nelle strade più battute dai predoni di cronografi di pregio.

L'arresto in flagranza

Un lavoro che ha portato i suoi frutti una settimana fa, quando gli agenti hanno arrestato in flagranza due giovanissimi nordafricani, un tunisino e un algerino, che pochi minuti prima avevano derubato una turista americana di un Richard Mille da 300mila euro mentre stava rientrando con le due figlie al Mandarin Oriental di via Andegari, il cinque stelle lusso scelto per il suo soggiorno in vacanza a Milano. I due si sono dichiarati sedicenni, anche se la radiografia al Fatebenefratelli ha stabilito un'età ossea di circa 18 anni. In attesa di ulteriori accertamenti, sono finiti davanti al giudice Alessandra De Simone del Tribunale dei minorenni e poi in cella al Beccaria.