Il tifo dei ladri

Il ladro più abile è quello invisibile, che non lascia traccia. Ce lo insegnano persino fumetti e cartoni animanti, da Diabolik a Occhi di gatto. Un concetto semplice e noto, insomma, oltre che piuttosto logico.

Non la pensavano così, tuttavia, tre giovani ladri scoperti a fare shopping sfrenato in centro a Milano con una carta di credito rubata. Il profilo basso proprio non apparteneva al terzetto, che infatti è stato scoperto proprio per l’eccessiva euforia mostrata negli oltre trenta negozi visitati. Addirittura, i tre si lasciavano andare ad esultanze da stadio per ogni transazione andata a buon fine. Impossibile, quindi, non attirare l’attenzione della Polizia locale all’ennesima scena di giubilo per quello che, teoricamente, era un semplice acquisto in negozio.