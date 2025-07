Pisogne, perde l’equilibrio e cade sbattendo la testa: grave 68enne. L’ipotesi: malore causato dal caldo record

Pisogne (Brescia) – A Pisogne oggi nel pomeriggio un uomo di 68 anni ha avuto un grave incidente domestico e ora è in condizioni serie agli Spedali Civili di Brescia, dove medici e infermieri stanno facendo di tutto per salvarlo. Il soccorso è stato necessario dopo che l’uomo è precipitato da un muretto mentre svolgeva lavori domestici. È caduto da una altezza di circa due metri. L’incidente è avvenuto oggi intorno alle 14 in un’abitazione di via delle Minerve, nel comune lacustre, dove in quel momento c’erano circa 36 gradi e batteva un sole cocente.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti l’uomo avrebbe perso l’equilibrio cadendo con violenza e battendo la testa sul terreno, riportando un trauma cranico che lo avrebbe fatto perdere conoscenza. Le persone che hanno assistito all’incidente hanno chiesto aiuto al numero unico 112 per le emergenze. Gli operatori della centrale di Brescia hanno contattato Soreu Alpina che sul posto ha inviato l’elicottero da Brescia, un’ambulanza e un’auto con medico a Bordo.

Dopo averlo stabilizzato, il medico presente sul luogo dei fatti ha disposto l’invio del ferito agli Spedali Civili in codice Rosso. Ora è ricoverato in prognosi riservata.Non è escluso che alla base dell’incidente ci sia stato un improvviso malore, forse legato alle temperature elevate di questi giorni. I Carabinieri della Compagnia di Breno stanno indagando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.