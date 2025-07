Monte Isola, il chiosco di Carzano cerca un nuovo gestore

Monte Isola, 4 luglio 2025 – Il chiosco in riva al lago di Monte Isola, a Carzano, cerca un gestore. Il bando sarà affidato a chi presenterà l’offerta economica più vantaggiosa. Il canone di riferimento a base d’asta è determinato in 1500 euro al mese per un totale di 18mila euro annuali da versare nella quota del 50% entro il 15 giugno e poi del 15 dicembre di ogni anno.

L’affidamento in locazione avrà una durata di sei anni rinnovabili per altri sei, salvo disdetta delle parti. L’apertura dovrà essere continuata dal 1 marzo al 31 ottobre di ogni anno. Chi gestirà il chiosco, che ha un’area interna di 69 metri quadrati e una esterna di 90, dovrà garantire l’apertura e la sanificazione dei due bagni pubblici anche nei giorni di apertura dalle 9 del mattino alle 20, salvo che nei periodi di chiusura.

Il locatario dovrà occuparsi anche di tutta l’area verde di pertinenza, sia tagliando l’erba, sia raccogliendo eventuali oggetti lasciati da chi ne usufruisce, sia potando e sfalciando gli alberi. Nell’immobile ci sono un servizio igienico per il personale, con antibagno, un locale dispensa, una cucina e un’area bar, impianto d’acqua, collegamento all’acquedotto e alla fognatura.

All’interno il precedente gestore ha lasciato: cucina su misura, lettini prendisole, docce esterne con gettoniere, cella frigorifera esterna da 3x 2 metri, impianto d’allarme, boiler scaldabagno, attrezzature per taglio erba, stufe a pellet e armadietti.

I beni saranno visionabili durante il sopralluogo obbligatorio. Chi vincerà potrà tenerli e pagarli al precedente gestore, oppure saranno rimossi. Possono partecipare al bando: operatori economici singoli, riuniti o consorziati o che intendono farlo. Sono richieste ottime capacità tecniche e professionali. Le offerte andranno presentate entro le 12 di sabato 26 luglio. Le buste saranno aperta il 29 luglio alle 12