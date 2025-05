Sirmione ostaggio dei turisti: il Comune incontra ristoratori e albergatori. Braccio di ferro sul ticket

Sirmione, 8 maggio 2025 – A Sirmione, dopo l’incontro tra il sindaco Luisa Lavelli e l’assessore Riccardo Genovese con le associazioni di categoria che rappresentavano ristoratori, albergatori, artigiani e pubblici esercenti del paese, potrebbe tramontare l’ipotesi di contingentare gli ingressi dopo l’assalto di turisti durante il ponte del Primo Maggio.

Una ressa inimmaginabile per le strade del borgo di Sirmione

L’incontro

L’incontro è stato all’insegna del confronto per riuscire a controllare i flussi. Seguirà una nuova riunione il 16 maggio. Intanto il Comune ha fatto le proprie premesse e ha ascoltato i presenti, prendendo nota di criticità, proposte e idee.

Il sindaco Lavelli e l’assessore Genovese, inoltre, hanno comunicato che è stata creata una mail per gli aderenti alle associazioni di categoria che sono stati invitati a inviare per iscritto la propria relazione e anche eventuali proposte mirate a risolvere il problema dell’overcrowding, che tra il 1° e il 3 maggio ha mandato in tilt la la viabilità.

“Ognuno di noi ha avuto una decina di minuti per esporre la propria situazione – ha spiegato Marco Merlo, presidente del Consorzio Albergatori Ristoratori Sirmione –. Personalmente ho tenuto moltissimo a presentare i dati. La lettura che ho voluto dare, in base ai numeri, è legata al fatto che, nei giorni critici e specie il 1°maggio.

Sul lago

In alcune località gardesane c’è stato un numero di persone superiore a quelle presenti a Sirmione. Per esempio da noi il 1° maggio è stata stimata la presenza di circa 15mila visitatori contro i 20mila di Salò. Il nostro problema è la geografia del territorio, con una sola strada di accesso nel tratto finale e un solo ingresso al borgo antico. Io resto dell’avviso che bisognerebbe stabilire un numero massimo.

Sarebbe opportuno presentare sul web con cartelloni e applicazioni i dati delle prenotazioni di modo da anticipare il problema: sapendo quanta gente è già sicuramente a Sirmione si potrebbe evitare che ne arrivi. Troppa”.

I numeri ufficiali

I visitatori presenti a Sirmione il 1° maggio sono stati 14.656, secondo i dati elaborati dall‘Ufficio Studi Confcommercio Brescia: 13.499 persone venerdì 2 e 12.758 sabato 3 maggio. “

Ciò significa – ha aggiunto il presidente di Federalberghi Brescia, Alessandro Fantini – che non è un caso specifico di overtourism dovuto al numero dei visitatori presenti o all’incremento che c’è stato, ma alla conformazione del centro storico di Sirmione che deve spingere ad altre valutazioni”.