Tutti pazzi per il lago d’Iseo: nel 2024 superata quota un milione di turisti

Iseo (Brescia) – Iseo e le sue frazioni Clusane, Pilzone e Cremignane si confermano la capitale turistica del Sebino. Negli alberghi e nelle case vacanze non è possibile trovare un posto letto e per entrare nei ristoranti, se non si è prenotato, si fanno lunghe file. Molto bene anche nel resto delle località affacciate sul lago d’Iseo, bresciano e bergamasco. Quasi impossibile a Sulzano trovare un posteggio, a pagamento o libero. I dati vanno a confermare l’incredibile successo segnato lo scorso anno, i cui numeri sono stati presentati da Visit Lake Iseo, l’associazione dei Comuni lacustri presieduta dal sindaco di Iseo Riccardo Venchiarutti.

"Il 2024 è un anno che entrerà nella storia del turismo sebino: per la prima volta infatti il Lago d’Iseo ha superato il milione di presenze. I dati diffusi dall’Osservatorio di Regione Lombardia e che riguardano i 23 comuni (della sponda bresciana e bergamasca) facenti parte di Visit Lake Iseo registrano per l’anno passato 1 milione e 18mila presenze con un aumento rispetto al 2023, che pure era stato un anno record, di quasi 60mila presenze pari al 6,17%”, dice Venchiarutti.

Scendendo nel dettaglio i turisti stranieri hanno fatto registrare quasi il 60% delle presenze complessive: la Germania resta il mercato d’origine principale con il 25% del totale delle presenze, seguita dall’Olanda con il 13% e con quote minori Francia, Svizzera e Regno Unito. Significativo l’incremento di turisti polacchi e danesi, rispettivamente 24mila e 17 mila presenze, Paesi sui quali si è concentrata la promozione di Visit Lake Iseo nelle ultime stagioni.

Quanto ai singoli centri Iseo si conferma di gran lunga il maggior polo turistico del lago con 451mila presenze pari al 44% del totale, seguito da Predore con 83mila che ha fatto registrare un vero e proprio boom di presenze (+34% rispetto al 2023). Fra le prime 10 destinazioni vengono poi Lovere con 67mila, Pisogne e Marone che sfiorano le 55, Riva di Solto con 48 mila, Sarnico 42 mila, Paratico 34, Sulzano 30 e Monte Isola 24 mila. Incrementi significativi, ancorché con numeri di presene ancora non altissimi, sono stati fatti registrare da centri molto piccoli come Parzanica (+60%), Fonteno (+54%), Solto Collina (+33%) Vigolo e Rogno. “Siamo molto contenti del risultato – aggiunge presidente Riccardo Venchiarutti – che premia un lavoro intenso sul versante della promozione turistica a livello europeo”.