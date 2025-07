Brescia, il fabbro rimuove il lucchetto dallo stadio Rigamonti: via l’ultima traccia dell’era Cellino L’ormai ex presidente avrebbe dovuto restituire le chiavi al Comune, ma non lo ha fatto. L’impianto torna alla città, per il calcio giocato invece si attendo le mosse di Giuseppe Pasini, patron patron della FeralpiSalò