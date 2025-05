Lecco, sul lago un weekend senza treni. Ma l’assalto dei turisti “poteva andare peggio”

Lecco – Male, ma non malissimo. Le prove generali di un’estate sul lago senza treni sono state comunque un fallimento. A Lecco, ma anche a Varenna e Perledo. Durante l’ultimo weekend i treni non hanno viaggiato tra Lecco e Colico per lavori di potenziamento infrastrutturale, un piccolo preludio di quanto succederà dal 15 giugno al 15 settembre lungo l’intera linea Lecco – Sondrio – Tirano. Nel piazzale della stazione di Lecco, luogo di interscambio tra treni e bus sostitutivi, è stato il caos, soprattutto sabato pomeriggio: bus insufficienti, tempi di imbarco troppo lunghi, informazioni pressoché nulle, pochi taxi, calca e lunghe file. In vista della lunga serrata estiva probabilmente i capolinea di alcune corse in pullman verranno spostati altrove. Si spera inoltre, a lezioni finite, in una minore pressione dei passeggeri per l’assenza di studenti delle superiori.

Non è andata meglio a Varenna, la meta più gettonata dai turisti stranieri durante i fine settimana sul lago, sebbene il sindaco Mauro Manzoni temesse il peggio, specie in centro paese: "Mi sarei aspettato più disagi”. Resta comunque la richiesta di accorgimenti importanti, oltre che di più traghetti della Navigazione Laghi, per dirottare sui collegamenti via acqua quante più persone possibile. Problemi pure a Perledo, che con Varenna condivide la stazione, ove sono state programmate le fermare dei pullman. Sono comunque in programma altre riunioni per provare a limitare i danni, in base anche a quanto emerso nei giorni scorsi. E venerdì e sabato di settimana prossima intanto si replica con lo stop ai treni.