Travagliato, inaugurata la vasca antiesondazione da 30mila metri cubi ricavata da un’ex cava

Travagliato (Brescia), 23 maggio 2025 – Una cava dismessa che diventa un presidio ambientale e di sicurezza. È stata inaugurata oggi a Travagliato, nel Bresciano, la nuova vasca di laminazione da 30mila metri cubi, che può così raccogliere questa quantità d'acqua eccedente dal reticolo idrico dell’area circostante: è stata finanziata con 400mila euro da Regione Lombardia. "Un'opera strategica che protegge cittadini e imprese dalle esondazioni e valorizza l'ambiente", ha spiegato l'assessore regionale Gianluca Comazzi.

Il costo dell’intervento

Al taglio del nastro anche gli assessori Giorgio Maione e Simona Tironi, le autorità locali e il Consorzio Oglio Mella. L'infrastruttura rientra nei 118 interventi regionali affidati ai Consorzi, per un totale di 170 milioni di euro. Per l’assessore all’Istruzione Simona Tironi si tratta di un’"opera strategica per la sicurezza idraulica e la tutela dei cittadini, non solo di Travagliato ma anche dei Comuni limitrofi”.

La vasca di laminazione è stata realizzata recuperando un'ex cava

Impatto ambientale

Assieme agli assessori c’erano anche le autorità locali e i rappresentanti del Consorzio di bonifica Oglio Mella. "Con quest'intervento strategico – ha sottolineato ancora Comazzi – mettiamo in sicurezza un'area soggetta a esondazioni tutelando cittadini, imprese e attività. L'intervento ha anche un importante valore ambientale: è stato infatti realizzato recuperando una piccola cava dismessa, trasformata in un bacino di laminazione. Si tratta di un esempio virtuoso di rigenerazione urbana, che dimostra come sostenibilità e sicurezza possano procedere insieme. Questo traguardo è frutto della collaborazione tra Regione Lombardia ed enti locali, in un'ottica di prevenzione efficace e concreta".