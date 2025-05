Superenalotto a Desenzano, la tabaccaia del 6 milionario: “Il vincitore? Spero sia una persona del paese che ne ha bisogno”

Desenzano del Garda (Brescia), 23 maggio 2025 – “Sono felicissima, ho scoperto del 6 al Superenalotto ieri sera intorno alle 21.30, 22 e devo dire che l'emozione è stata davvero molto forte. Spero che i soldi vadano ad una persona del paese che ne ha bisogno". Non capita certo tutti i giorni di essere al centro di una vincita super milionaria nell’ambito del concorso del Superenalotto. Contattata da Agipronews, non nasconde tutto il proprio entusiasmo Eleonora Bocchio, titolare dell'omonimo punto vendita via Durighello 4, a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, dove giovedì 22 maggio è stato centrato un "6" al SuperEnalotto da 35.415.534,71 milioni di euro.

"Non è la prima volta che presso il nostro punto vendita si registrano vincite importanti, ma mai così vertiginose. Quella più alta, prima d'ora, è stata di 10mila euro al Gratta e Vinci. Non mi sono fatta un'idea su chi possa essere stato il fortunato giocatore o la fortunata giocatrice, la nostra tabaccheria è frequentata sia dai clienti abituali del quartiere che da turisti, quindi - se non verrà spontaneamente - per me potrebbe diventare molto difficile risalire alla sua identità", dice ancora la titolare.

"Se però questa persona si presentasse per farci un regalo o semplicemente per ringraziarci, anche senza svelare la sua identità, noi siamo qui. Stamattina, prima di arrivare a lavoro, ho comprato le pastarelle per festeggiare insieme a tutti, siamo davvero emozionati", conclude Bocchio.

Il fortunatissimo giocatore o la fortunatissima giocatrice ha ha conquistato uno dei premi più ricchi della storia recente del lotto con una giocata da 5 euro. Quella di ieri sera è la seconda vincita con sei numeri al Superenalotto nel 2025. La prima risale allo scorso mese di marzo quando sono andati a Roma ben 88,2 milione di euro. È anche il 118esimo jackpot assegnato dalla nascita del SuperEnalotto a oggi.