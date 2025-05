Il caso metro: "Nessuna crisi o rimpasto"

Nessuna crisi né rimpasto di giunta in vista. A smentire alcune ricostruzioni circolate nelle scorse ore, dopo la fuga in avanti del vicesindaco Federico Manzoni e del vicepresidente della Provincia Fabio Rolfi, sul prolungamento della metro fino a Concesio, è stata la sindaca Laura Castelletti: "A giudicare da certi titoli, sembrerebbe che in Loggia soffi una tempesta perfetta. Fortunatamente, chi lavora davvero ogni giorno per questa città sa che il meteo, dentro il Palazzo, è stabile. C’è un’Amministrazione coesa, con un progetto chiaro, una leadership riconosciuta e, dettaglio non trascurabile, una squadra che lavora".

Sul prolungamento della metropolitana Castelletti ritiene utile parlarne, ma fa un affondo sulla Provincia (nessun rimprovero, invece, al vicesindaco, mai citato nella nota): "Più interessante, però, sarebbe sapere con quali risorse la Provincia intenda finanziarlo. Noi siamo disponibili a un’interlocuzione seria, come sempre, io stessa ho recentemente partecipato a un tavolo sulla mobilità con il presidente Moraschini. Il suo vice? Non era presente. La sovrapposizione tra incarichi istituzionali e ambizioni personali sembra oggi produrre più confusione che direzione, più ricerca di visibilità individuale che autentica progettualità condivisa".

Castelletti sottolinea che la Loggia è al lavoro su progetti concreti. "La metropolitana l’abbiamo realizzata. Il tram l’abbiamo progettato, finanziato e a fine anno partiremo con i cantieri". Quanto allo stato di salute della giunta, "chi parla oggi di “crisi istituzionale“ forse confonde il gioco politico con il governo reale di una città. Io continuo a lavorare, ogni giorno, per garantire ai cittadini infrastrutture moderne, mobilità sostenibile, servizi efficienti e sicuri".

Federica Pacella