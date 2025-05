Inverigo (Como) – L’auto che procede sul rettilineo e una ragazza di soli 22 anni che attraversa la strada. Un urto violentissimo che la sbalza a una trentina di metri di distanza da quelle strisce pedonali che stava percorrendo. L’incidente costato la vita a Chiara Colzani, studentessa di 22 anni di Lurago d’Erba, è avvenuto giovedì sera alle 19 a Inverigo, in via Don Carlo Gnocchi, strada provinciale.

La ragazza stava attraversando la strada in corrispondenza di un attraversamento regolato dal semaforo, quando una Dacia Duster, guidata da un uomo di 75 anni di Inverigo, l’ha colpita in pieno. Per stabilire chi dai due abbia proceduto con il semaforo rosso, i carabinieri di Lurago d’Erba hanno acquisito le telecamere presenti su quel tratto stradale. Ma intanto la ragazza è stata soccorsa dal 118, rianimata dal medico che è riuscito a stabilizzarla e consentire il suo trasporto all’ospedale di Circolo di Varese, dove è sopravvissuta fino a ieri mattina.

I rilievi dopo l'incidente mortale sulle strisce pedonali a Inverigo (Como)

Le condizioni drammatiche in cui è arrivata in pronto soccorso, non le hanno lasciato scampo. Ora l’uomo alla guida dell’auto, in attesa di ricostruire l’accaduto e le relative responsabilità, è stato indagato con l’ipotesi di omicidio stradale, la sua auto messa sotto sequestro per consentire eventuali accertamenti tecnici.