"Un ulteriore passo avanti nella prevenzione"

Sono 117 milioni e 300mila i soldi stanziati da regione Lombardia per mettere in sicurezza il territorio e quindi per prevenire il dissesto idrogeologico. Di questi 108,7 sono stati messi a disposizione dal ministero dell’Ambiente lo scorso ottobre, mentre 8,6 milioni dalla Regione. Si tratta di risorse che serviranno a 20 Comuni di otto province: Sondrio, Bergamo, Brescia, Varese, Mantova, Lecco, Pavia e Milano. I progetti finanziati garantiranno tra le altre cose, operazioni di monitoraggio e contenimento dei corsi d’acqua, contrasto al rischio di frane e messa in sicurezza dei centri abitati. "La tutela del territorio - hanno sottolineato il presidente della giunta regionale Attilio Fontana e l’assessore al Territorio Gianluca Comazzi - è una delle priorità nell’agenda politica di Regione Lombardia". 2,2 milioni di euro sono destinati per il territorio di Varese e in particolare per realizzare una vasca di laminazione lungo il torrente Tenore a Cairate, in modo da ridurre il rischio di allagamenti e alluvioni, fenomeni che purtroppo hanno causato in passato danni ingenti nella zona, la situazione più grave nel giugno 1992.