Remigration, il convegno dell’ultradestra xenofoba e razzista espulso da Milano e Busto Arsizio punta ora gli occhi su Somma Lombardo

Somma Lombardo (Varese), 9 maggio 2025 – Cacciato da Milano, e dopo l’alzata di scudi del Partito democratico bustocco e dei movimenti di sinistra davanti alla possibilità che la città “eletta” fosse Busto Arsizio, il “Remigration Summit”, il raduno dei movimenti di estrema destra e anti-immigrazione, ha deciso di rimanere lo stesso in provincia di Varese e di spostarsi giusto di una manciata di chilometri, per emigrare a Somma Lombardo. In un hotel vicino all’aeroporto di Malpensa, da quanto è trapelato. La scelta della città e del luogo dove dovrebbe tenersi, un hotel dotato di sale convegni e strategicamente collocato a 7 chilometri dall’aeroporto intercontinentale in cui arriveranno una parte dei partecipanti di estrema destra, è per il momento ufficiosa anche se considerata “certa”.

Un raduno di Remigration in Germania

Conferme last minute

La conferma ufficiale arriverà infatti a ridosso dell’evento in programma il 17 maggio. Intorno alle 48 ore prima gli organizzatori confermeranno Somma Lombardo come sede dell’evento. A otto giorni esatti si scalda così ulteriormente il clima già incandescente attorno a un raduno al quale dovrebbero partecipare, da una stima grossolana, fra le seimila e le settemila persone. Con tanto di biglietti “vip” venduti a 200 euro l’uno. Quando ancora il rassemblement alla Le Pen doveva tenersi a Milano, il sindaco Sala si era mobilitato chiedendo al prefetto Sgaraglia di impedire la manifestazione, ovvero di non concedere le necessarie autorizzazioni.

Il significato della parola

Richiesta sostenuta con forza dalla segretaria regionale del Partito Democratico Silvia Roggiani. Quel raduno era infatti giudicato inaccettabile, oltre che oltraggioso, in quanto “contrario a quei valori antifascisti e democratici che rappresentano l’identità di Milano, che è una città aperta, solidale e plurale”. Teorie razziste e xenofobe, insomma, che non potevano trovare ospitalità nel capoluogo lombardo. Del resto la parola Remigration, ovvero remigrazione, non lascia spazio a interpretazioni: il rimpatrio forzato degli immigrati è l’obiettivo prioritario attorno a cui si coalizzano esponenti politici e simpatizzanti dell’ultradestra europea ognuno una propria storia e identità.

Il segretario leghista Matteo Salvini

L’apertura di Salvini

Da una parte la totale chiusura del Pd e del centrosinistra – con la segretaria Pd Roggiani pronta a presentare per il tramite dei parlamentari Dem un’interrogazione al ministro dell’Interno Piantedosi perché vengano negate le autorizzazioni – dall’altra l’apertura del leader della Lega Salvini in nome della… “libertà di parola”. “Io sono per la libertà di parola da parte di tutti – aveva detto –. Non so che convegno sia, ma se non vietano le adunate delle estreme sinistre, non vedo perché dovrebbero vietare altre iniziative...”.

"Remigrazione adesso!". Una manifestazione dell'estrema destra tedesca a Solingen, nel Nordreno Vestfalia, l'anno scorso

Chi ci sarà

Tra i relatori presenti al Remigration Summit, figurano Martin Sellner, estremista austriaco già arrestato in Svizzera lo scorso anno, Jean Yves Le Gallou, ex parlamentare europeo del Fronte Nazionale francese degli anni Novanta noto sostenitore della remigrazione, e Dries Van Langenhove, ex deputato belga già condannato in Belgio a un anno di carcere, nonché all’interdizione pubblica per un anno, per aver violato le leggi contro il razzismo e la negazione dell’Olocausto.

Dal Portogallo all’Olanda

Ci sarà anche Afonso Gonçalves, un attivista portoghese di estrema destra, noto per le sue posizioni ultranazionaliste, suprematiste bianche e misogine. È cofondatore e leader del gruppo estremista “Reconquista”, che si distingue per la sua retorica anti-immigrazione, omofoba e transfobica. È diventato famoso per i suoi contenuti provocatori e offensivi, come il video intitolato “Il femminismo è una malattia” pubblicato nel 2022.

La leader del partito tedesco Afd (Alternativa per la Germania) Alice Weidel

La “Grande Sostituzione”

Presente anche Eva Vlaardingerbroek, opinionista olandese nota per le sue critiche al governo olandese guidato dal primo ministro Mark Rutte che ha fatto numerose apparizioni con il commentatore americano Tucker Carlson, sostenendo che la crisi agricola olandese non è il risultato della crisi dell’azoto, suggerendo invece la teoria del complotto della “Grande Sostituzione”. Tra gli italiani ci sarà sicuramente Marco Ballarati, presidente dell’associazione comasca Azione Cultura Tradizione: in passato, è stato militante di Gioventù Nazionale, l’organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia, e ha più volte ha collaborato con Martin Sellner.

Attrazione varesina

Milano, Busto Arsizio o, adesso Somma Lombardo: quale che sia la città prescelta il centrosinistra è già mobilitato. Movimenti antifascisti, i partigiani e lo stesso Partito democratico promettono di organizzare una contromanifestazione di “Liberazione” il giorno del convegno. “Sarà un nuovo 25 aprile”. Ma come mai la scelta degli organizzatori sarebbe caduta prima su Busto e poi su Somma, quindi sulla provincia di Varese? Forse perché il Varesotto sembra essere terreno fertile per i movimenti di estrema destra. Ha per esempio tenuto a battesimo il movimento Do.Ra. (Dodici raggi) di ispirazione neonazista.

Lo striscione decorato con una svastica e la scritta "Sieg Heil" davanti al sacrario dei Caduti partigiani a San Martino

Un gruppuscolo di poche decine di militanti, che però non lesina provocazioni anche oltraggiose, come in occasione dell'ultimo 25 aprile, quest’anno, quando sul loro canale Telegram hanno pubblicato un’immagine di Hitler per “omaggiarne” la morte avvenuta il 30 aprile 1945. La notte del 30 novembre 2024 alcuni militanti avevano esposto uno striscione inneggiante al nazismo davanti al monumento ai caduti della Seconda guerra mondiale di Cuveglio.