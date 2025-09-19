Investita sulla strada nel bosco. Muore anziana di 79 anni. Era un medico in pensione

Non ce l’ha fatta l’anziana investita a Tradate nella serata di mercoledì: la donna, Livia Baiocchi, medico in pensione di 79 anni, è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale a Saronno per le gravi ferite riportate. L’allarme era scattato intorno alle 20. Secondo una prima ricostruzione, l’anziana, residente a Venegono Superiore, camminava lungo via Castelnuovo, strada che attraversa l’area boschiva, quando è stata investita accidentalmente da un’auto, alla cui guida era una giovane di 31 anni. Al momento dell’accaduto le condizioni erano di scarsa visibilità, per l’orario ormai serale e l’assenza di illuminazione in quel tratto: l’automobilista potrebbe non essersi accorta della presenza dell’anziana sulla carreggiata. L’impatto è stato violento, l’anziana è finita sull’asfalto. La trentunenne alla guida della vettura si è fermata e ha chiamato subito i soccorsi.

Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari con ambulanza e automedica, mentre anche l’elisoccorso si è alzato in volo per accelerare le operazioni di assistenza medica. Le condizioni della settantanovenne sono apparse subito molto gravi, per lei è stato disposto l’immediato trasporto in codice rosso, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare ed è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale. Sul luogo dell’incidente per i rilievi del caso hanno operato i carabinieri della compagnia di Saronno che hanno raccolto tutti gli elementi utili a chiarire la dinamica.

Soccorsi ancora in azione anche ieri nel Saronnese poco prima delle 13 per un incidente stradale a Uboldo, all’altezza dell’incrocio tra via Spinelli e via 4 Novembre, tra un’auto, alla guida una donna di 62 anni, e una moto, condotta da un giovane di 25 anni. Ad avere la peggio il motociclista: il venticinquenne ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato al San Gerardo di Monza. Non era in pericolo di vita. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale.