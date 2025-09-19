Le Sliding Doors delle borseggiatrici
Ivan Albarelli
Le Sliding Doors delle borseggiatrici
Varese
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Critico fotografico mortoSuperEnalottoTragedia funivia MottaroneMonaci Certosa PaviaIron Maiden a San SiroSagre e feste
Acquista il giornale
CronacaInvestita sulla strada nel bosco. Muore anziana di 79 anni. Era un medico in pensione
19 set 2025
ROSELLA FORMENTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Varese
  3. Cronaca
  4. Investita sulla strada nel bosco. Muore anziana di 79 anni. Era un medico in pensione

Investita sulla strada nel bosco. Muore anziana di 79 anni. Era un medico in pensione

La vittima Lidia Baiocchi abitava a Venegono Superiore. Al momento dello schianto la visibilità era scarsa. A Uboldo in un altro scontro tra auto e moto è rimasto ferito gravemente un ragazzo venticinquenne.

Soccorritori in azione

Soccorritori in azione

Per approfondire:

Non ce l’ha fatta l’anziana investita a Tradate nella serata di mercoledì: la donna, Livia Baiocchi, medico in pensione di 79 anni, è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale a Saronno per le gravi ferite riportate. L’allarme era scattato intorno alle 20. Secondo una prima ricostruzione, l’anziana, residente a Venegono Superiore, camminava lungo via Castelnuovo, strada che attraversa l’area boschiva, quando è stata investita accidentalmente da un’auto, alla cui guida era una giovane di 31 anni. Al momento dell’accaduto le condizioni erano di scarsa visibilità, per l’orario ormai serale e l’assenza di illuminazione in quel tratto: l’automobilista potrebbe non essersi accorta della presenza dell’anziana sulla carreggiata. L’impatto è stato violento, l’anziana è finita sull’asfalto. La trentunenne alla guida della vettura si è fermata e ha chiamato subito i soccorsi.

Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari con ambulanza e automedica, mentre anche l’elisoccorso si è alzato in volo per accelerare le operazioni di assistenza medica. Le condizioni della settantanovenne sono apparse subito molto gravi, per lei è stato disposto l’immediato trasporto in codice rosso, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare ed è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale. Sul luogo dell’incidente per i rilievi del caso hanno operato i carabinieri della compagnia di Saronno che hanno raccolto tutti gli elementi utili a chiarire la dinamica.

Soccorsi ancora in azione anche ieri nel Saronnese poco prima delle 13 per un incidente stradale a Uboldo, all’altezza dell’incrocio tra via Spinelli e via 4 Novembre, tra un’auto, alla guida una donna di 62 anni, e una moto, condotta da un giovane di 25 anni. Ad avere la peggio il motociclista: il venticinquenne ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato al San Gerardo di Monza. Non era in pericolo di vita. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata