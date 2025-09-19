Minori inseriti in comunità. Un aiuto per i piccoli comuni

Minori in comunità, dalla Regione un contributo per sostenere i piccoli comuni: via libera dalla giunta a un contributo straordinario di 2,6 milioni da destinare ai paesi con popolazione fino a 5.000 abitanti, a sostegno delle spese di inserimento dei minori che, allontanati dal nucleo familiare a seguito di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, sono accolti in strutture residenziali. Queste risorse, che rappresentano la quota straordinaria e aggiuntiva a quella ordinaria del Fondo sociale regionale, consentiranno di destinare il contributo economico complessivamente a 331 Comuni lombardi. Il costo totale sostenuto dai piccoli Comuni lombardi, per interventi in Comunità residenziali per minori, nel 2024 è stato di oltre 13 milioni. I comuni beneficiari sono ripartiti per Ats: 78 fanno parte di Ats Insubria, 45 in provincia di Varese, 33 in provincia di Como. "La nostra Regione – ha detto l’assessore alla Famiglia, Elena Lucchini – considera strategica la programmazione locale dei servizi e degli interventi sociali. Pertanto ho voluto garantire continuità a questo contributo molto atteso dagli amministratori locali. Grazie alle risorse aggiuntive, reperite in sede di assestamento di Bilancio, potremo destinare 2,6 milioni per aiutare i piccoli Comuni sui quali ricadono i costi sociali e finanziari per l’inserimento di minori in Comunità educative, Comunità familiari e Alloggi per l’autonomia".

Soddisfatto Emanuele Monti, presidente della Commissione Welfare: "Desidero sottolineare in particolare l’impatto positivo di questo intervento sui piccoli Comuni della provincia di Varese, spesso schiacciati dalle spese necessarie per garantire l’accoglienza e la tutela dei minori in comunità. Con questo contributo, le amministrazioni locali potranno affrontare meglio questi costi significativi".

Ros.For.