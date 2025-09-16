Un’altra croce sull’ex statale 234: Alessandra Chiecchi morta nello schianto tra la sua auto e un tir

Chignolo Po (Pavia) – L’utilitaria si era appena immessa sull’ex-Statale 234 Pavia-Cremona, dopo aver svoltato a sinistra, verso Casalpusterlengo, uscendo da via Mostiola. E si è scontrata, quasi frontalmente, contro un camion che arrivava da Casalpusterlengo in direzione di Pavia. È la prima ricostruzione, con gli accertamenti ancora in corso da parte della polizia locale di Chignolo Po, del tragico incidente costato la vita ad Alessandra Chiecchi, 68enne di San Colombano al Lambro. Lo schianto è avvenuto circa un quarto d’ora prima delle 10 di ieri sulla strada Provinciale nel territorio comunale di Chignolo Po, alla frazione Lambrinia, quasi al confine con San Colombano al Lambro e la provincia di Lodi. La donna, che era da sola a bordo della sua Lancia Y, sarebbe morta sul colpo, per le gravissime lesioni riportate nel violento impatto contro la parte frontale del camion, con l’utilitaria colpita nella parte anteriore ma più laterale sinistra, proprio sul lato del guidatore.

Inizialmente era stato ipotizzato un malore accusato dalla donna alla guida, ma i soccorritori avrebbero invece escluso l’arresto cardiaco, constatando il decesso che sarebbe stato provocato dalle gravissime lesioni riportate nello scontro. Immediate sono state le richieste d’intervento fatte partire da altri automobilisti in transito sulla sempre trafficata arteria e sul posto sono arrivati in codice rosso i diversi mezzi dei soccorsi sanitari di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza), oltre ai vigili del fuoco, intervenuti con squadre dal Comando provinciale di Lodi e in supporto anche dal distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano, e ai carabinieri, sia di Lodi che di Stradella, che hanno fornito supporto viabilistico, per la strada che è stata necessariamente chiusa al transito per consentire i soccorsi e i rilievi affidati alla polizia locale del Comune di Chignolo Po. “Mi è stato riferito l’incidente - commenta il sindaco di San Colombano al Lambro, Alessandro Granata - e la morte della vittima di San Colombano ci colpisce tutti da vicino. Purtroppo quell’incrocio è pericoloso, sarà da sistemare, ma la strada è della Provincia di Pavia: faremo il possibile per sollecitare un intervento che possa aumentare la sicurezza”.