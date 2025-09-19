Le Sliding Doors delle borseggiatrici
Varese
19 set 2025
ROSELLA FORMENTI
La Necropoli Longobarda. Trentuno anni dopo riprendono gli scavi

Da lunedì nuove indagini affidate all'Università degli Studi di Milano. Gli Amici del Civico Museo: "Continueremo a scrivere la storia del borgo".

Si riprende a scavare nell’area archeologica di Arsago Seprio. A comunicare l’avvio dell’attività, da parte dell’Università degli Studi di Milano, è Cristiano Brandolini, archeologo e conservatore del Civico Museo Archeologico e Paleontologico. Scrive Brandolini sulla pagina social: "Il 22 settembre l’UniMi Università degli Studi di Milano inizierà una nuova campagna di indagini archeologiche presso la Necropoli Longobarda di Arsago". Grazie ai rapporti tra il Conservatore del museo di Arsago e l’UniMi e alla concessione temporanea di occupazione dell’area in oggetto da parte del Comune, l’università ha avuto in concessione dal ministero della Cultura l’indagine archeologica. Il progetto è finanziato da fondi propri dell’ateneo UniMi, grazie anche a un contributo del Lions Club Somma Lombardo Castello Visconti di San Vito.

Sottolinea l’archeologo: "Il Civico Museo Archeologico e Paleontologico per l’occasione diverrà il quartier generale degli archeologi e grazie alla parrocchia gli studenti universitari potranno usufruire di un alloggio". Scrivono gli Amici del Civico Museo Archeologico: "Dopo 31 anni dall’ultimo scavo (1994), altri dati, altri reperti verranno riportati alla luce. In ricordo di Paola Marina De Marchi continueremo a scrivere la storia del nostro antichissimo borgo insubre".

Con la ripresa dell’attività ci saranno anche visite guidate, occasione unica per scoprire la storia che riaffiora dal terreno. L’invito a partecipare alle visite guidate è rivolto a tutti gli appassionati e ai cittadini interessati: due gli appuntamenti, sabato, 27 settembre, e giovedì, 2 ottobre, previsti due tour dalle 17 alle 18. Si potrà osservare in prima persona quanto scoperto all’interno delle sepolture, insieme a ricercatori e studiosi. Un’occasione unica da non perdere per conoscere ancora meglio questo territorio che continua a riservare importanti scoperte archeologiche. La necropoli, dove sono state scoperte 27 sepolture, risale all’epoca longobarda, tra il il VI e VII secolo d.C.: il primo scavo che la rivelò nel 1972, l’ultimo nel 1994, ora da lunedì 22 settembre si ricomincia. Archeologi di nuovo all’opera per portare alla luce altri importanti reperti.

