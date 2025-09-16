Samarate, scappa dai carabinieri e si schianta contro un’auto: pusher 20enne fermato dopo inseguimento

Samarate (Varese), 16 settembre 2025 - È stata una serata ad alta tensione quella vissuta ieri, lunedì 15 settembre, a Samarate. Un ragazzo di appena vent’anni, di origini marocchine e irregolare in Italia, è finito in manette dopo un inseguimento degno di un film d’azione, conclusosi con un incidente stradale, un carabiniere ferito e il recupero di droga destinata allo spaccio.

Tutto ha avuto inizio con un dettaglio apparentemente banale: il giovane che, fermo a bordo strada, sembrava attendere qualcuno. In realtà stava aspettando clienti, pronto a smerciare cocaina. Un atteggiamento che non è sfuggito ai carabinieri della stazione di Samarate, impegnati in un servizio di monitoraggio del territorio.

Alla vista della pattuglia, il 20enne ha imboccato la via della fuga a bordo della sua auto. Una fuga spericolata, terminata con lo schianto contro un altro veicolo: tanta paura ma, fortunatamente, nessun ferito tra i passanti e gli automobilisti. Nel frattempo, nel tentativo disperato di cancellare le prove, il pusher ha lanciato dal finestrino diverse dosi di cocaina, subito recuperate dai militari.

Bloccato dopo l’incidente, il ragazzo non si è arreso. Con violenza ha aggredito i carabinieri, scagliandosi contro di loro con calci e pugni. Uno dei militari è rimasto ferito nella colluttazione, ma nonostante la furia del giovane i carabinieri sono riusciti a immobilizzarlo e ad arrestarlo.

Ora il 20enne dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto sarà convalidato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 16 settembre.

Un episodio che testimonia ancora una volta l’attenzione costante delle forze dell’ordine sul territorio e la pericolosità di un fenomeno – quello dello spaccio – che non conosce soste.