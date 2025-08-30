Violenze

Violenze di genere
Varese
Varese, stop alla funicolare del Sacro Monte: ferma sabato 30 e domenica 31 agosto
30 ago 2025
REDAZIONE VARESE
  4. Varese, stop alla funicolare del Sacro Monte: ferma sabato 30 e domenica 31 agosto

Varese, stop alla funicolare del Sacro Monte: ferma sabato 30 e domenica 31 agosto

Un fulmine ha colpito e danneggiato gli impianti elettrici. I tecnici sono già al lavoro, ma i tempi di ripristino richiederanno ancora alcuni giorni

Varese, 30 agosto 2025 – La funicolare del Sacro Monte resterà chiusa nel fine settimana del 30 e 31 agosto: a confermarlo è il Comune di Varese, spiegando che i tecnici sono già al lavoro ma i tempi di ripristino richiederanno ancora alcuni giorni.

Lo stop è stato causato da un violento temporale di venerdì 29, quando un fulmine ha colpito e danneggiato gli impianti elettrici della funicolare. Il guasto ha costretto a bloccare il servizio, fermo per l’intera giornata di venerdì ma, dopo la conferma, fermo quindi anche nelle giornate di sabato 30 e domenica 31.

Nel frattempo, il collegamento con il borgo di Santa Maria del Monte resta garantito: gli autobus urbani della linea C continuano a effettuare regolarmente il servizio tra la città, la località Prima Cappella e il Sacro Monte.

