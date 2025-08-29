Lavena Ponte Tresa, si schiantano due auto con gruppi di amici: 7 ragazzi feriti

Lavena Ponte Tresa (Varese), 29 agosto 2025 – Incidente stradale nella notte di di venerdì 29 agosto a Lavena Ponte Tresa, in provincia di Varese. L’allarme è scattato intorno alle 2.30. I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la ss 233 a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture con a bordo due gruppi di giovani, tutti di età compresa tra i 18 e i 19 anni.

Sul posto ingente dispiego di mezzi di soccorso. Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ha inviato tre ambulanze e un’automedica in codice giallo. I feriti, tutti non in gravi condizioni, sono stati portati all’ospedale Circolo di Varese.

Gli operatori dei vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario a soccorrere i feriti utilizzando anche un divaricatore idraulico per agevolare le operazioni. In totale sono rimasti coinvolti sette ragazzi di cui quattro trasportati in ospedale. Ancora da accertare la dinamica dello schianto.