Si abbatte lo stabile dell’ex mutua. Al suo posto la Casa di comunità

Iniziati i lavori di demolizione dell’edificio in disuso di via Stampa Soncino 4, dove sorgerà la seconda Casa di comunità di Saronno. L’intervento, atteso da anni, segna l’avvio concreto di un progetto destinato a rafforzare l’offerta sanitaria cittadina, affiancando la struttura già operativa in via Fiume. Il fabbricato noto come ex mutua, esteso su una superficie di 1.080 metri quadrati, verrà completamente riqualificato grazie a un investimento complessivo di oltre 2,4 milioni di euro: 2 milioni e 100 mila euro provenienti dal Pnrr, a cui si aggiungono 361.336 euro di fondi supplementari. Il nuovo presidio sarà collocato in una posizione centrale, a pochi passi dal Municipio, dagli uffici pubblici e dalla zona pedonale, con l’obiettivo di renderlo facilmente accessibile alla cittadinanza.

La nuova Casa di comunità sarà di tipo "spoke" e garantirà l’accesso a medici e infermieri per dodici ore al giorno, sei giorni su sette. Saranno previsti anche servizi come punto prelievi e diagnostica di base, attivabili secondo le esigenze. L’intento è offrire un sistema integrato di assistenza sanitaria, sociosanitaria e socioassistenziale, con particolare attenzione ai pazienti affetti da patologie croniche. All’interno della struttura troverà sede anche la centrale operativa territoriale dell’Asst Valle Olona, realizzata con un finanziamento di 273mila euro, che avrà il compito di coordinare i servizi distrettuali e monitorare la continuità dell’assistenza.

S.G.