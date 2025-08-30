Ventenne ricercato per rapina e in fuga bloccato alla stazione di Saronno

Saronno (Varese), 30 agosto 2025 – Si nascondeva tra i passanti nella zona della stazione ferroviaria, ma su di lui pendeva un ordine di cattura per una rapina commessa a Bologna. È stato arrestato nella serata di lunedì un tunisino di vent’anni, senza fissa dimora, individuato dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Saronno. Le ricerche sono partite fin dal mattino, quando il giovane, alla vista di una pattuglia, si è allontanato frettolosamente tra le vie limitrofe, destando l’attenzione dei militari.

Comportamento sospetto

Il comportamento sospetto ha spinto i carabinieri a trasmettere una nota di ricerca con la descrizione dell’uomo, attivando un controllo mirato nella zona. Proprio grazie all’attività predisposta l’uomo è stato rintracciato alcune ore dopo, durante un pattugliamento serale nell’area retrostante lo scalo ferroviario. Il ventenne è stato individuato sotto i portici, insieme ad altri soggetti intenti a consumare alcolici.

Il ventenne è stato rinchiuso nel carcere di Busto Arsizio

La latitanza

Al momento del controllo, il gruppo ha opposto resistenza fisica, costringendo i militari a richiedere rinforzi per contenere la situazione. Una volta bloccato e accompagnato in caserma, l’uomo è stato identificato: su di lui risultava attivo un provvedimento di cattura emesso dal tribunale di Bologna. Era stato condannato a scontare 2 anni e 8 mesi di detenzione domiciliare, da effettuarsi in un’abitazione a Lucca, dopo la scarcerazione dal carcere di Busto Arsizio. Invece, aveva deciso di sottrarsi agli obblighi, rendendosi irreperibile.

Epilogo in carcere

Concluse le verifiche, il ventenne è stato riportato al carcere di Busto Arsizio. Oltre alla cattura, è scattata anche una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Le indagini proseguono per ricostruire i suoi spostamenti durante il periodo di latitanza.