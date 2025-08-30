Violenze

CronacaVentenne ricercato per rapina e in fuga bloccato alla stazione di Saronno
30 ago 2025
SARA GIUDICI
Cronaca
Ventenne ricercato per rapina e in fuga bloccato alla stazione di Saronno

Sul tunisino arrestato pendeva un ordine di cattura per un colpo a Bologna. Doveva scontare i domiciliari a Lucca, ha opposto resistenza ai carabinieri

Per approfondire:

Saronno (Varese), 30 agosto 2025 – Si nascondeva tra i passanti nella zona della stazione ferroviaria, ma su di lui pendeva un ordine di cattura per una rapina commessa a Bologna. È stato arrestato nella serata di lunedì un tunisino di vent’anni, senza fissa dimora, individuato dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Saronno. Le ricerche sono partite fin dal mattino, quando il giovane, alla vista di una pattuglia, si è allontanato frettolosamente tra le vie limitrofe, destando l’attenzione dei militari.  

Comportamento sospetto 

Il comportamento sospetto ha spinto i carabinieri a trasmettere una nota di ricerca con la descrizione dell’uomo, attivando un controllo mirato nella zona. Proprio grazie all’attività predisposta l’uomo è stato rintracciato alcune ore dopo, durante un pattugliamento serale nell’area retrostante lo scalo ferroviario. Il ventenne è stato individuato sotto i portici, insieme ad altri soggetti intenti a consumare alcolici.  

La latitanza 

Al momento del controllo, il gruppo ha opposto resistenza fisica, costringendo i militari a richiedere rinforzi per contenere la situazione. Una volta bloccato e accompagnato in caserma, l’uomo è stato identificato: su di lui risultava attivo un provvedimento di cattura emesso dal tribunale di Bologna. Era stato condannato a scontare 2 anni e 8 mesi di detenzione domiciliare, da effettuarsi in un’abitazione a Lucca, dopo la scarcerazione dal carcere di Busto Arsizio. Invece, aveva deciso di sottrarsi agli obblighi, rendendosi irreperibile. 

Epilogo in carcere 

Concluse le verifiche, il ventenne è stato riportato al carcere di Busto Arsizio. Oltre alla cattura, è scattata anche una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Le indagini proseguono per ricostruire i suoi spostamenti durante il periodo di latitanza.

