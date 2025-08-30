Lotto e SuperEnalotto oggi: estrazione e numeri di sabato 30 agosto 2025

Nuova estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 30 agosto 2025. La sestina vincente vale un montepremi di 44,9 milioni di euro: segui su questa pagina la diretta a partire dalle ore 20.00 per scoprire i numeri vincenti.

L’ultimo “6” è stato centrato il 20 marzo a Roma, quando un fortunato giocatore, con una schedina da tre euro, si è aggiudicato il montepremi da 88,2 milioni. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni.

Questi sono i numeri vincenti del Superenalotto, che insieme compongono la sestina vincente: 46 43 62 90 30 73

Numero Jolly: 35

Numero Superstar: 73

Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00

Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00

Punti 5: 3 totalizzano Euro: 58.934,79

Punti 4: 340 totalizzano Euro: 534,25

Punti 3: 15.523 totalizzano Euro: 35,02

Punti 2: 272.588 totalizzano Euro: 6,17

SUPERSTAR

Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 4SS: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 3SS: 117 totalizzano Euro: 3.502,00

Punti 2SS: 1.614 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 9.339 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 18.651 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Seconda Chance 50 Euro: 99 totalizzano Euro: 4.950,00

Vincite Seconda Chance 3 Euro: 14.949 totalizzano Euro: 44.847,00

Vincite WinBox 1: 2.181 totalizzano Euro: 54.525,00

Vincite WinBox 2: 241.287 totalizzano Euro: 489.906,00

Totale vincite Seconda Chance: 15.048 Totale vincite WinBox: 243.468

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 45.700.000,00

Ecco tutti i numeri estratti sulle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (in grassetto i numeri oro):

Bari – 85 39 37 73 79

Cagliari – 73 35 51 59 10

Firenze – 49 44 8 68 61

Genova – 55 5 44 42 62

Milano – 54 79 11 78 70

Napoli – 23 71 9 14 49

Palermo – 88 7 28 30 26

Roma – 31 84 35 48 85

Torino – 39 48 87 16 27

Venezia – 56 35 87 17 73

Nazionale – 52 2 90 72 66

Ecco i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto, un gioco gratuito abbinato al Lotto in cui si vincono premi extra in base ai simboli estratti:

24 – PIZZA

15 – RAGAZZO

10 – FAGIOLI

3 – GATTA

7 – VASO

I numeri vincenti del 10eLotto: 5 7 23 31 35 37 39 44 48 49 51 54 55 56 71 73 79 84 85 88

Numero Oro: 85

Numero Doppio Oro: 85 39

Extra: 8 9 10 11 14 16 17 28 30 42 59 61 68 78 87

Il gioco d’azzardo comporta rischi significativi per la salute mentale, fisica ed economica. Può portare a dipendenza, perdita di denaro e problemi relazionali. È importante giocare in modo responsabile e consapevole dei rischi associati. Se senti di avere difficoltà a controllare il tuo comportamento nel gioco, cerca supporto da professionisti o associazioni specializzate. Il gioco deve essere sempre visto come un divertimento, non come una fonte di guadagno.

Si stima che solo in Lombardia, l’anno scorso siano stati bruciati oltre 10 miliardi di euro fra slot e giochi online e che ci siano quasi 330 mila giocatori patologici. Ogni residente tra 18 e 74 anni, giocatore o non giocatore, spende online in media 1.544 euro all’anno, mentre la media lombarda è di 1.287 euro.