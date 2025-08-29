Violenze

di genere

Michele Mezzanzanica
Violenze di genere
Varese
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Corteo LeoncavalloLa famiglia ArmaniGiallo Silvana DamatoNeve GaviaCarlo AcutisSuperEnalotto
Acquista il giornale
CronacaSaronno, calci e pugni ai carabinieri: arrestato rapinatore latitante
29 ago 2025
CHRISTIAN SORMANI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Varese
  3. Cronaca
  4. Saronno, calci e pugni ai carabinieri: arrestato rapinatore latitante

Saronno, calci e pugni ai carabinieri: arrestato rapinatore latitante

L’uomo, un 20enne tunisino, era evaso dai domiciliari a Lucca. Deve scontare 2 anni e 8 mesi di reclusione

I carabinieri in azione

I carabinieri in azione

Saronno, 29 agosto 2025 - Un 20enne di origine tunisina, evaso dai domiciliari a Lucca dove stava scontando una pena per rapina, è stato arrestato ieri sera dai Carabinieri di Saronno.

Il giovane è stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria durante un controllo. Alla vista dei militari ha opposto resistenza, colpendoli con calci e pugni, ma è stato subito bloccato con l’aiuto di una seconda pattuglia.

Dagli accertamenti è emerso che su di lui pendeva un provvedimento di cattura emesso dal Tribunale di Bologna. Deve scontare 2 anni e 8 mesi di reclusione.

Dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Busto Arsizio, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata